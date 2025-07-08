مها الصغير تعتذر عن “سرقة فنية”.. اعترفت ونشرت بيان ندم- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أقرت الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، بأنها نسبت إلى نفسها لوحة فنية ليست من إنتاجها، وذلك بعد موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان مقتضب، اعترفت الصغير بوقوع “خطأ غير مقبول”، قائلة: “أنا غلطت… أخطأت في حق الفنانة صاحبة العمل، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله. والأهم، أخطأت في حق نفسي.”

وأكدت الإعلامية أن مرورها بظرف شخصي صعب في تلك الفترة لا يبرّر ما قامت به، مضيفةً: “أنا آسفة وزعلانة من نفسي.”

اللوحة الأصلية لفنانة دنماركية

وجاء اعتذار الصغير بعدما كشفت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، عبر حسابها على “إنستغرام”، أن إحدى لوحاتها قد عُرضت في برنامج مصري شهير دون ذكر اسمها، بل ونُسبت إلى مها الصغير على أنها من رسمها.

وقالت نيلسون في منشورها: “من الرائع أن ترى عملك يُعرض على شاشة تلفزيونية في بلد كبير مثل مصر، لكن كان من الأفضل أن يتم ذكر اسمي.”

واتهمت مها الصغير بـ “نسب لوحة (صنعتُ لنفسي أجنحة)”، التي أنجزتها عام 2019، إلى نفسها، إلى جانب أعمال لفنانين آخرين، خلال ظهورها في برنامج منى الشاذلي.

وأشارت نيلسون إلى أن ما حدث يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية، المضمونة بموجب القانون المصري والدولي، وبحسب اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

وتواجه مها الصغير، منذ ذلك الحين، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد كبير من المتابعين أن ما قامت به يسيء إلى مصداقيتها كمقدمة برامج ومصممة أزياء، ويقلل من احترام حقوق الفنانين.

مها الصغير لم تسرق لوحة الفنانة الدنماركية فقط بل كل اللوحات الأخرى مسروقة .

مافي تفسير منطقي لعرضها اللوحات بالتلفزيون دون خوف من افتضاح أمرها غير إعتقادها بإنها إشترت اللوحات من فنان تعرفه ” نصب عليها 😅”

( مشاهير كثر يشترون جهود غيرهم ، أهم شي الفشخرة والمظاهر) . #مصر pic.twitter.com/L9fDZZmfoI — ضياء بن سعيد | DHIYA (@msafr2002) July 7, 2025



(وكالات)