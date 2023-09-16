مها المصري تعلن فقدان ابن شقيقتها وعائلته في ليبيا

“القدس العربي”: كشفت الفنانة السورية مها المصري عن فقدان ابن شقيقتها وزوجته وأولادهما، وذلك بعد إعصار “دانيال” الذي حدث في ليبيا قبل أيام عدة.

ونشرت المصري عبر صفحتها الشخصية في “فيسبوك” صورة لابن شقيقتها الذي يحمل اسم فتح الله منصف بن طاهر وأولاده، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن ألمها لفقدانهم، متمنية عودتهم بالسلامة.

وكتبت المصري: “ابن أختي وزوجتو وأولاده مفقودين في ليبيا سكان مدينة قديمة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة، يلي بيعرف أي شي عنهن يبعتلنا، اسمو فتح الله منصف بن طاهر، يا رب يرجعوا بخير وسلامة”.

وتمنت الفنانة السورية من جميع محبيها مشاركة الخبر على نطاق واسع، للوصول إلى أي معلومة عنهم أو ما حدث معهم خلال الإعصار، بحسب مجلة فوشيا.