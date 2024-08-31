مهددا غسيل الكلى.. جيش الاحتلال يمنع وصول المياه لمستشفى جنين- (فيديوهات)

رام الله: منع الجيش الإسرائيلي، السبت، وصول المياه إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يهدد بتوقف قسم غسيل الكلى للمرضى.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن الجيش الإسرائيلي منع “وصول صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني في جنين إلى مستشفى جنين الحكومي”.

ونقلت عن مدير مركز الدفاع المدني في جنين ضرغام زكارنة، قوله إن “جيش الاحتلال المتمركز أمام بوابة المستشفى الحكومي منع طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى”.

مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر للتلفزيون العربي: اشتباكات عنيفة في الجهة الخلفية للمستشفى والاحتلال يمنع وصول صهاريج المياه وقررنا وقف غسيل الكلى حاليا في المستشفى بسبب نقص المياه وتحويل جميع المرضى إلى المحافظات الأخرى pic.twitter.com/gYdGy8AP6Y — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 31, 2024

وأوضح زكارنة أن “قسم غسيل الكلى يحتاج إلى 100 متر مكعب (المتر المكعب يساوي ألف لتر) من المياه يوميا”.

كما نقلت الوكالة عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، تحذيره “من توقف خدمات غسيل الكلى، في حال استمر الاحتلال بمنع دخول المياه”.

اشتباكات مسلحة مستمرة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الدمج ومخيم جنين. جيش الاحتلال يواصل حصار مستشفى جنين الحكومي خلال عدوانه المستمر على جنين ومخيمها. قوات الاحتلال تجبر عشرات الأهالي من مدينة #جنين على إخلاء منازلهم على مدخل مخيم جنين الشرقي دوار الحصان. pic.twitter.com/H6zmfjYNfU — Faten (@ftn001) August 31, 2024

(الأناضول)