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مهددا غسيل الكلى.. جيش الاحتلال يمنع وصول المياه لمستشفى جنين- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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رام الله: منع الجيش الإسرائيلي، السبت، وصول المياه إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يهدد بتوقف قسم غسيل الكلى للمرضى.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن الجيش الإسرائيلي منع “وصول صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني في جنين إلى مستشفى جنين الحكومي”.

ونقلت عن مدير مركز الدفاع المدني في جنين ضرغام زكارنة، قوله إن “جيش الاحتلال المتمركز أمام بوابة المستشفى الحكومي منع طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى”.

وأوضح زكارنة أن “قسم غسيل الكلى يحتاج إلى 100 متر مكعب (المتر المكعب يساوي ألف لتر) من المياه يوميا”.

كما نقلت الوكالة عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، تحذيره “من توقف خدمات غسيل الكلى، في حال استمر الاحتلال بمنع دخول المياه”.

(الأناضول)

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