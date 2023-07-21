مهرجانات بيت الدين تضيء شمعتها الأربعين في ليلة فرح أوبرالية

■ جبل لبنان – رويترز: أضاءت مهرجانات بيت الدين شمعتها الأربعين في افتتاح أوبرالي قدمته الفنانة المصرية الفرنسية فرح الديباني بمجموعة من الألحان والأغنيات الكلاسيكية.

وبين سلم وحرب كانت أدراج مهرجانات بيت الدين تُفتتح كل عام من فوق القذائف والرصاص، ومنها إلى سنوات الازدهار، إلى أن أتمت أربعين عاما كانت زاهرة بالفن اللبناني والعالمي.

وبعد نحو أربع سنوات على أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان فإن رواد المهرجانات بدأوا يتكيفون مع الأوضاع السيئة ويقفزون عن سطح الانهيار للالتحاق بالفرح والثقافة وفقا لما قالت رئيسة مهرجانات «بيت الدين» نورا جنبلاط.

واعتبرت جنبلاط أن موسم عام 2023 هو دليل قاطع على عودة الحياة للبنان في ظل الانهيار الاقتصادي.

واستنادا إلى إحصاء رسمي وزعته إدارة المهرجان، فإن بيت الدين حقق أرقاما قياسية بتنظيم نحو 500 حفل استضاف فيها أكثر من 6600 فنان وموسيقي بمشاركة ما يزيد عن 700 ألف مشاهد في باحات القصر التاريخي العريق.

وأُعِدَّ برنامج خاص للافتتاح تضمن أعمالا فنية لكبار نجوم العالم العربي مثل فيروز وأسمهان وداليدا وصدح صوت الديفا المصرية بأغنية «لبيروت من قلبي سلام» وسط حماسة الجمهور.

وتقام عروض المهرجان في قصر الأمير بشير، الذي يعتبر أحد التحف المعمارية وعمره حوالي 200 سنة.

وبصوتها الميزو سوبرانو قدمت الديباني مقطوعات أوبرالية عالمية بينها مقتطفات عدة من أوبرا كارمن ومن أوبرا شمشون ودليلة يرافقها المايسترو لبنان بعلبكي قائدا للأوركسترا.

وتعد الديباني أول مغنية مصرية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس عام 2016 ومنحتها السفارة الفرنسية في القاهرة وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس.

واليوم السبت تشهد مهرجانات بيت الدين اللقاء الموسيقي، الذي يجمع بين الفلامنكو والألحان الشرقية ويحتوي على جزئين، الأول مع فرقة «شيكويلو» وعازف الجيتار ومؤسس الفرقة خوان جوميز، ترافقه فرقة رقص وعزف. والثاني يعود فيه الفنان اللبناني عازف البيانو جي مانوكيان للسنة الثانية على التوالي إلى مسرح بيت الدين.

أما ليلة 25 الشهر فستكون ليلة الجاز وتجمع في الباحة الداخلية للقصر كبار فناني الجاز في لبنان.

القسم الأول من الحفل تحييه دونا خليفة، الملحنة وعازفة الموسيقى مع مجموعتها، والقسم الثاني مع عازف البيانو والملحن آرثر ساتيان وفرقته.

وستقدم الفنانة اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة يوم 27 الشهر حفلة ستكون مزيجا من موسيقى البوب والروك والموسيقى العربية بقيادة الملحن وعازف الكمان الأردني يُعرب سميرات، مع إطلالة للملحن اللبناني وعازف العود شربل روحانا.

وقرعة هي مغنية وكاتبة أغاني مرشحة لجائزة غرامي العالمية.

أما الختام أيام الثاني والثالث والخامس من الشهر المقبل، سيعرض مهرجان بيت الدين المسرحية الغنائية العالمية «شيكاجو» المعّربة.

وتعتبر «شيكاغو بالعربي» أول مسرحية موسيقية مرخصَّة من برودواي تُقدم باللغة العربية وهي من تأليف وتصميم وإخراج اللبناني روي الخوري بمشاركة ممثلين لبنانيين بينهم ميرفا قاضي وسينثيا كرم وفؤاد يمين ويمنى بو هدير وماتيو الخضر وإلياس كريستوفوريديس.