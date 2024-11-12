مهرجان أجيال في الدوحة يعرض 22 فيلما توثق معاناة غزة

الدوحة – «القدس العربي» : كشفت اللجنةُ المنظمةُ لمِهرجان أجيال السينمائي القطري عن عرض 22 فيلمًا ضمن معرض «إنتاج: تجرِبة من المسافة صفر» ، الذي يسلط الضوءَ على لحظاتٍ مؤثرةٍ وحقيقيةٍ توثق الأحداث التي يشهدها قطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.

ويقدم المعرض سردا إنسانيا ويقدّم تجرِبةً فريدةً للمشاهدين.

يُقام المعرض في مشيرب، قلب الدوحة، ويعرض الأفلام بأنماطٍ متنوعةٍ تشمل الأفلام الروائية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية، ليعكس قدرات مجتمع فني نابض بالحياة يستمر بالإبداع والتألق، رغم التحديات والصعوبات الهائلة.

وقالت فاطمة حسن الرميحي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان: من خلال إنتاج: تجرِبة من المسافة صفر، نكرّم الأصوات الصامدة والمقاومة لمجتمع غزة الإبداعي.

وأضافت: هذه الأفلام القصيرة ليست مجرد قصصٍ عن البقاء، بل تمثل القوة الدائمة للتعبير الفني حتى في أصعب الظروف. وتؤكد هذه التجرِبة على عمق التزامنا بإبراز الأصوات المؤثرة وغير الممثلة بالشكل الكافي والتي تستحق أن تسمع، وتـــــحيي إرادتهم الصُلبة للتعبير عن الحقيقة.

وقال الشيخ خليفة آل ثاني، المدير الإبداعي لمعرض «إنتاج» : إن جميع قصص الصمود الشخصية ورحلة السرد القصصي الإبداعي لكل صانع فيلــــــم تأثرت كثيرًا وللأبد بــــــفعل الفظائع التي عاشوها، لتصبح أعمالهم روايات عن القوة والأمل تظل ثابتةً وصُلبةً في مواجهة معاناة لا يمكن تصوّرها.

ولفتَ إلى أن كل فيلم قدم منظورًا فريدًا عن الصمود والشـــــجاعة والإنـــــسانية، معربًا عن أمله في أن تسهمَ هذه الأفلام في تمكين العالم من فَهم معاناة غزة والشعب الفلســـطيني.