مهرجان أسوان لأفلام المرأة يوجّه التحية لنساء غزة

أسوان: انطلقت مساء الجمعة فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بمشاركة 72 فيلما من 34 دولة عربية وأجنبية.

وفي كلمتها بحفل الافتتاح، أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة مجلس أمناء المهرجان، على “أهمية السينما في تغيير الوعي، لكنّ هناك فيلما يجب أن نتحدث عنه لأنه حاضر في ذهننا وهو فيلم أطفال ونساء غزة.. ومن هنا نقدّم التحية لأهل غزة ونساء غزة”.

وكرّم المهرجان في حفل افتتاحه، النجمة السورية كندة علوش لما قدّمته من أدوار عبّرت عن المرأة وقضاياها.

وفي كلمة لها بمناسبة تكريمها بالمهرجان، قالت علوش إنها تعيش في مصر منذ 15 عاما، وإنها تعتز ببلدها مصر كما تعتز ببلدها الأول سوريا. وقالت إنها تشعر بالسحر كل مرة تحضر فيها إلى أسوان.

كما كرم المهرجان المخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه لما قدّمته من أفلام وثائقية عبّرت عن المرأة وقضاياها. وعبّرت فرانيه عن سعادتها بالحضور إلى أسوان، وأكدت أن لغة الأفلام هي لغة عالمية وقادرة على صناعة التغيير والوصول إلى القلوب. ورفعت فرانيه الشال الفلسطيني تعبيرا عن دعمها لقضية فلسطين.

وكرّم المهرجان أيضا النجمة المصرية لبلبة التي قالت إنها فخورة بتكريمها في دورة سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وقالت إنها في 97 فيلما كانت حريصة على تقديم رسالة للجمهور. وقدّمت الشكر لأهالي أسوان على الحفاوة والاحتفاء.

يُذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتي تقام عروضها وفعالياتها في الفترة من 2 وحتى 7 مايو/ أيار الجاري، تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيلها. وأعلنت إدارة المهرجان أن هذه الدورة تحمل مفاجآت عدة بينها إطلاق مسابقة أفلام الجنوب، وتقديم عروض وإقامة فعاليات في أماكن مفتوحة ومتنوعة مثل مكتبة مصر العامة، والحدائق العامة، إضافة إلى تقديم عروض غنائية وموسيقية.

(د ب أ)