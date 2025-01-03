مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم خمسة من رواد الفن

القاهرة – «القدس العربي»: تشهد الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم كل من النجم خالد النبوي والمخرج مجدي أحمد علي، و المخرج موسى ابسا من السنغال، والممثلة والمخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، والفنان أحمد الحفيان من تونس.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج والسيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خوري والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق ومني الصبان وهشام جمال».

وسيكون إهداء الدورة الـ14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاي، والمخرج المغربى الطيب الصديقي، والمخرج الموريتاني ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافي فاي.

ويرأس المهرجان شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلى 14 الشهر الجاري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية. المصرية