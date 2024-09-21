مهرجان «الإسكندرية السينمائي» ينطلق في أول الشهر المقبل بتكريم عدد كبير من رموز الفن في مصر والعالم

القاهرة ـ «القدس العربي»: تنطلق في الأول من تشرين الأول/اكتوبر المقبل فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة. يستعد المهرجان هذا العام لتكريم مجموعة من الأسماء البارزة في السينما والفن.

من بين المكرمين هذا العام، الفنانة الإيطالية إيزابيل أدرياني، التي تُعدّ واحدة من أبرز الشخصيات في مجال التمثيل والإخراج. قدمت أدرياني إسهامات مميزة في السينما العالمية من خلال أعمالها الأدبية والسينمائية. إيزابيل أدرياني هي ممثلة وكاتبة ومخرجة ومنتجة إيطالية، تُعرف بشغفها بالسرد القصصي عبر الفنون المختلفة. حصلت أدرياني على درجة الدكتوراه في التاريخ ولديها خلفية صحافية واسعة. تعاونت مع نجوم كبار مثل جورج كلوني وبينيلوبي كروز وجون كيوساك.

النجم الإيطالي أنطونيو دي ماتيو سيُكرم تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في المسرح والسينما والتلفزيون. يُعرف دي ماتيو بمواقفه الإنسانية الشجاعة، خاصة تضامنه مع القضية الفلسطينية، ما يجعله شخصية مميزة في عالم الفن.

ومن الفنانين العرب أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة المغربية سعاد خويي، التي تخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. قدمت سعاد أداءً مميزًا في المسرحيات مثل «رجل برجل» و«روميو وجوليت» و«الملك لير» وشاركت أيضًا في أعمال درامية وسينمائية متنوعة. تُعتبر سعاد خويي شخصية بارزة في المسرح المغربي، حيث قدمت أعمالًا تعكس إسهاماتها الكبيرة في هذا المجال.

ومن سوريا، سيتم تكريم النجم الكبير أيمن زيدان، الذي حصل على إجازة في الفنون المسرحية عام 1981 وعمل مدرسًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما شغل منصب مدير المسرح الجوال في وزارة الثقافة. في السينما، قدم العديد من الأفلام منها «أمينة» و«غيوم داكنة» و«جبال الشمس» و«أيام الرصاص». كما شارك زيدان كممثل في أعمال سينمائية عديدة مثل «أحلام المدينة» و«الشمس في يوم غائم» و«الطحالب» و«الرسالة الأخيرة» و«مطر أيلول» و«الأب» و«درب السما» و«مسافرو الحرب» و«رحلة يوسف».

النجمة نيللي

النجمة المصرية الكبيرة نيللي ستُكرم هذا العام أيضًا، حيث سيتم إطلاق اسمها على الدورة الأربعين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية. نيللي قدمت العديد من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون، وعُرفت بأداء الفوازير الرمضانية المبتكرة. عبرت نيللي عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنه يعكس تقدير الجمهور والنقاد لما قدمته من أعمال فنية بارزة. من أبرز أعمالها فيلم «العذاب امرأة» ومسلسل «ألف ليلة وليلة»وفوازير رمضان التي أحدثت ضجة واسعة.

ومن مصر أيضا، سيتم تكريم الفنان لطفي لبيب، الذي أعرب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، قائلاً: «أشعر بالفخر والامتنان لكل من ساندني ودعمني طوال مسيرتي، وهذا التكريم هو دفعة قوية لي لمواصلة العمل وتقديم المزيد من الأعمال التي تليق بجمهوري الحبيب». من أهم أعمال لطفي لبيب التي ستظل عالقة في أذهان الجمهور: فيلم «السفارة في العمارة» وفيلم «مرجان أحمد مرجان» إلى جانب النجم عادل إمام، وفيلم «التجربة الدنماركية». بالإضافة إلى أدواره التلفزيونية المتميزة مثل دوره في مسلسل «البيت الكبير» و«ليالي الحلمية».

كما ستُكرم الفنانة منة شلبي، التي بدأت مشوارها السينمائي قبل 23 عامًا بدور مميز أمام الفنان محمود عبد العزيز في فيلم «الساحر». ثم قدمت أدوارًا متنوعة في أفلام مثل «أحلى الأوقات» و«بنات وسط البلد» و«ويجا». من بين أبرز أعمالها فيلم «عن العشق والهوى» و«هي فوضى» للمخرج يوسف شاهين والذي أنهى تصويره بعد وفاته خالد يوسف. برعت شلبي أيضًا في أعمالها التلفزيونية مثل «حارة اليهود» و«نيران صديقة» و«واحة الغروب» و«ليه لأ».

كما سيتم عرض استفتاء اختيار أفضل 100 فيلم رومانسي في تاريخ السينما المصرية، وهو استفتاء لاقى ترحيباً واسعاً من النقاد والجمهور. تصدّر القائمة الموسيقار علي إسماعيل بأعماله المميزة في أفلام مثل «معبودة الجماهير» و«يوم من عمري» و«أبي فوق الشجرة». كما احتل الموسيقار فؤاد الظاهري المركز الثاني بأعماله مثل «خلي بالك من زوزو» و«أميرة حبي أنا» وحل الموسيقار أندريا رايدر في المركز الثالث، يليه فريد الأطرش ومحمد فوزي في المراكز التالية. يُعدّ هذا الاستفتاء فرصة لتقدير الدور الكبير الذي تلعبه الموسيقى في الأفلام الرومانسية.

أفلام شباب مصر

وأعلنت إدارة المهرجان أيضًا عن تفاصيل النسخة الثانية من مسابقة أفلام شباب مصر، التي تحمل شعار «تختلف أفكارنا وتجمعنا السينما». تشمل المسابقة عدة محاور منها:

سينما الحياة: التي تتناول القضايا المجتمعية والبيئية، حيث يشارك الشباب بأفلام تسلط الضوء على مشاكل البيئة وأهمية الحفاظ عليها.

سينما تراث مصر: التي تهدف إلى توثيق التراث المصري وتعزيز الثقافة من خلال الأفلام، ويشارك فيها صناع أفلام تقدم قصصًا تعكس التقاليد والتراث الثقافي المصري.

سينما ريادة الأعمال: التي تسلط الضوء على دور الريادة في تطوير المجتمع والاقتصاد، وتشجع المشاريع التي تبرز ابتكارات الشباب في مجال الأعمال.

تُعتبر هذه المسابقة فرصة ثمينة للشباب لعرض إبداعاتهم وتلقي التدريب والتمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم السينمائية.

ضمن اهتمام المهرجان بالقضايا الإنسانية، سيُعرض برنامج خاص يتضمن 9 أفلام فلسطينية تبرز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. يشمل البرنامج أفلامًا وثائقية وروائية مثل «بلا جواب» وطالحجارة الناطقة» و«بعيداً عن الشمس» بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في فلسطين ودعم القضية الفلسطينية من خلال الفن السابع.

وينظم المهرجان مجموعة من الأفلام القصيرة التي تعكس تنوع الأفكار والرؤى الفنية، ويُعدّ هذا المعرض منصة للشباب والمواهب الصاعدة لتقديم أعمالهم وتجاربهم السينمائية. كما يُنظم المهرجان ورش عمل متخصصة في صناعة الأفلام، حيث يُشارك فيها مخرجون ومنتجون وصناع أفلام لتقديم التدريب والنصائح للشباب. ستُعقد أيضًا حلقات نقاش حول أحدث التطورات في صناعة السينما، حيث يشارك فيها نقاد ومخرجون لمناقشة قضايا سينمائية هامة.

ويُبرز بوستر الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية فيلم «باب الحديد» الذي يُعتبر أحد الأفلام الكلاسيكية المهمة في تاريخ السينما المصرية. التصميم يعكس جمالية الفيلم وأهميته التاريخية، ويُظهر النجمة هند رستم في أحد أدوارها المميزة، ما يعكس الارتباط العميق بين الفن والذاكرة الثقافية.