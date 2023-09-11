مهرجان الجونة السينمائي يُعلن عن احتفاء خاص بالفنانة الفرنسية الراحلة جين بركين

القاهرة – «القدس العربي» : أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن احتفاء استثنائي بالفنانة الراحلة جين بركين، نجمة الغناء والتمثيل، خلال دورته السادسة التي ستُقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول. يأتي هذا الاحتفاء بعد وفاة بركين في عمر يناهز 76 عامًا قبل ثلاثة أشهر، وهو جزء من جهود المهرجان للحفاظ على تراث الفن السابع واحترامه.

تحدثت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة، عن أهمية هذا التكريم قائلة: “من الضروري دائمًا الاحتفاء بالرواد الذين ساهموا في تشكيل وتطوير السينما. جاين بركين لم تكن مجرد ممثلة ومغنية شهيرة، بل كانت رمزًا للحرية والابتكار. أعمالها تجاوزت الحدود الجغرافية وزمنية، ولهذا نحن ممتنون لأننا نحتفي بإرثها ونشارك جمهورنا في رحلتها الفنية الرائعة خلال مهرجان الجونة”.

إلى جانب نجاحاتها السينمائية، قدمت جاين بركين إسهامات استثنائية في عالم الموسيقى. من أعمالها الموسيقية البارزة، تأتي أغنية “أحبّك… ولا أنا أيضاً” التي أنتجتها بالتعاون مع الملحن سيرج غاينسبور. تجسد هذه الأغنية رمزًا للحرية والتحدي للقيم الاجتماعية التقليدية، وأثرت في عدد كبير من الموسيقيين والمستمعين على حد سواء، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الموسيقى العالمية.

المهرجان يستعرض أفلامًا تسلط الضوء على حياة جاين بركين، منها فيلم “صناديق” إخراج جاين بركين، ويتتبع الفيلم حياة آنا، امرأة في منتصف العمر تفرغ صناديقها في منزل قديم على شاطئ بريتاني. يتبع الفيلم تدفق ذكرياتها وعواطفها المختلفة، مما يثري التجربة السينمائية برؤى عميقة حول معنى الماضي والذكريات، إخراج أنييس فيردا “جاين ب. كاميرا أنييس ف.”

ويستكشف الفيلم العديد من الشخصيات والقصص المختلفة التي جسدتها جاين بركين في مسيرتها الفنية المتميزة. يسلط الضوء على الهوية والإبداع في أدوارها المتعددة، للمخرج إينيس فاردا، الذي يروي قصة حب غير تقليدية بين إمرأة في منتصف العمر وصبي عمره 14 عاما. “كونغ فو ماستر”إضافة لفيلم.