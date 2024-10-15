مهرجان الجونة يقدم حفلاً لأبرز الموسيقيين في السينما المصرية

القاهرة – «القدس العربي»: يستعد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة لتقديم تجربة موسيقية جديدة لجمهوره، من خلال حفل موسيقي يشارك فيه الموسيقار هشام نزيه، الذي يُعد من أبرز الموسيقيين في صناعة السينما المصرية. سيقام الحفل في 27 الشهر الجاري في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وسيكون نزيه حاضراً ليعزف موسيقاه الشهيرة للمرة الأولى أمام الجمهور.

يتضمن الحفل عزف موسيقى العديد من الأفلام التي تركت بصمة قوية في السينما المصرية مثل «السلم والثعبان»، «إبراهيم الأبيض»، «الفيل الأزرق»، و«تراب الماس»، بمشاركة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج. ويأتي هذا الحفل بدعم من منطقة القاهرة للتصميم، بالتعاون مع عدة جهات معنية بتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية. كما ستكون التذاكر متاحة للجمهور عبر منصات الحجز المحلية.

الموسيقار هشام نزيه من الأسماء اللامعة في مجال الموسيقى التصويرية، حيث يمتلك مسيرة فنية تتجاوز العشرين عاماً، قدّم خلالها أكثر من 40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً. وتتميز موسيقاه بتقديم أجواء موسيقية تجعل المشاهد يتعايش مع تفاصيل كل فيلم وكأنها جزء لا يتجزأ من أحداثه. ومن أبرز أعماله في مجال التلفزيون كان مسلسل «فارس القمر»، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع منصة عالمية، وحصل عن موسيقاه على ترشيحات عالمية منها جائزة «إيمي».

وأكد حماسه لهذا الحفل قائلاً: «الموسيقى دائماً تجد طريقها للتعبير في الوقت المناسب»، وأضاف أنه يتطلع إلى مشاركة الجمهور في هذه التجربة الموسيقية المميزة في الجونة.

وفي هذا السياق، أعرب عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بتكريم موسيقى هشام نزيه خلال المهرجان، موضحاً أن هذا الحفل سيتيح للجمهور فرصة نادرة للاستمتاع بموسيقى أفلام شهيرة ارتبطت بذاكرة السينما المصرية. وأضاف أن موسيقى نزيه ليست مجرد ألحان، بل تحمل في طياتها مشاعر وتجارب تعبر عن عوالم الأفلام بشكل عميق.

يُذكر أن هشام نزيه قد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته الفنية. من أبرز تلك الجوائز جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018، ليكون بذلك أول موسيقي يحصل على هذا التكريم. كما تم دعوته لعضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما العالمية، المانحة لجوائز الأوسكار، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال الموسيقى التصويرية.