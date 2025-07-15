«مهرجان الشواطئ» ينبض بالموسيقى والغناء في المغرب

الرباط – «القدس العربي»: انطلق أمس الثلاثاء» مهرجان الشواطئ» في المغرب ليمتع جماهير الشواطئ في الصيف بأنغام أبرز الفنانين المغاربة والدوليين، ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المهرجان الذي تنظمه اتصالات المغرب.

والجمهور على موعد كل يوم من حفلات الشاطئ التي تستمر حتى الواحد والعشرين من هذا الشهر.

وقد أصبح هذا الحدث الصيفي منذ سنة 2002، من أبرز المحطات الثقافية في المغرب.

ويجمع كل سنة ملايين المتفرجين في أجمل المدن الساحلية حول حفلات موسيقية مجانية، في أجواء احتفالية ومفتوحة في وجه الجميع.

وستنظم هذه الدورة في ست مدن ساحلية هي المضيق وطنجة والحسيمة ومرتيل والسعيدية والناظور، من خلال 113 حفلا موسيقيا مجانيا. وكانت الانطلاقة الرسمية يوم أمس من منصة المضيق.

وأشار بيان صادر عن الفعاليات إلى أن «سهرات المهرجان سيحييها عدد من الفنانين المغاربة من مختلف الألوان الموسيقية، إضافة إلى فنانين عرب ومجموعات فلكلورية.

ويقدم البرنامج الفني باقة متنوعة من الأنماط الموسيقية تشمل المواهب الجديدة والهيب هوب والراب والفيوجن والأغنية المغربية العصرية والشعبية والموسيقى الشرقية والراي والركادة وغيره.

وستبرز الفرق المحلية في البرمجة؛ ما يعزز انخراط المهرجان في النسيج الاجتماعي والثقافي للمناطق المستضيفة.

وأكد المنظمون أن المهرجان يتجاوز الجانب الفني، إذ يُعد رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونظرا لكونه مجانيا للجميع، يساهم في إدماج فئات واسعة من المجتمع، كما يعزز جاذبية المدن المضيفة على المستويين السياحي والاقتصادي. حيث يعيش المصطافون الاحتفال بالصيف على أنغام الموسيقى والاستمتاع بأمسيات لا تُنسى على الشواطئ المغربية”