مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتتح فعالياته على أنغام أغنية “أنا دمي فلسطيني”- (صور)

القاهرة- “القدس العربي”: في أجواء من التضامن والاحتجاج على الأوضاع الراهنة في غزة، افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، مساء الأربعاء، ليعكس رسالة دعم قوية للقضية الفلسطينية، ويجسد دور الفن في مواجهة المحن والنزاعات.

الحفل الذي شهد حضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، انطلقت فعالياته بتغطية مسرح الحفل بالكوفية الفلسطينية، ليعكس تضامن المهرجان مع القضية الفلسطينية.

وبعد العرض الفني المميز، عُرضت الأغنية الوطنية “دمي فلسطيني”، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، ليظهر بعدها رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، الذي توسط الفرقة الفلسطينية وقام بالتصفيق لهم، معبراً عن فخره وتضامنه الكبيرين.

وقال: “نحتفل في هذه الدورة التي أتشرف برئاستها، وهي الدورة التي تأجلت من العام الماضي تضامناً مع غزة. القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر، لأنها تمثل العدل والكرامة”.

كما أضاف: “من مكاني هنا، أعرب عن تضامني مع أشقائنا في فلسطين وغزة، ولن ننسى إخوتنا في لبنان، البلد الذي يعاني سنوات طويلة وهو في اختبار صعب، نتضامن مع شعبه أيضاً”.

وتحدث وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الحفل، حيث قدم كلمة أكد فيها أهمية مهرجان القاهرة السينمائي، قائلاً: “من قلب القاهرة، عاصمة الفن، تتلاقى الحضارات، ونلتقي مجدداً بمحيط الإبداع في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أصبح رمزاً للفن السابع، وسجل اسمه بحروف من نور بين المهرجانات العالمية، لتظل مصر في الريادة”. وأضاف: “مصر حاضنة للمواهب، وهنا نروي حكاياتنا ونستمع لصوت الإنسان عبر إبداعات فنية من مختلف أنحاء العالم”.

كما وجه الوزير تحية وفاء لكل من ترك بصمة في تاريخ المهرجان منذ نشأته، بداية من مؤسسه كمال الملاخ وحتى الفنان الكبير حسين فهمي، الذي يظل رمزاً للفن الرفيع، حيث أكد أن وجوده في المهرجان يضيف حماسة وتألقاً.

وتم تكريم مجموعة من الأسماء البارزة في السينما المصرية والعالمية، حيث منح المهرجان جائزة “الهرم الذهبي لإنجاز العمر” للمخرج يسري نصر الله، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة التي تركت بصمة واضحة في السينما المصرية والعالمية.

وقال يسري نصر الله في كلمته: “السينما المصرية هذا العام تحقق نجاحاً غير مسبوق من حيث الإيرادات والمشاركة في المهرجانات الدولية، ونحن ما زلنا نحافظ على مكانتنا في عالم السينما”. كما أضاف: “أقدّم التحية لزملائي السينمائيين الفلسطينيين، وأشكر كل من أثر في مسيرتي الفنية”.

كما تم تكريم النجم أحمد عز، بمنحه جائزة “فاتن حمامة للتميز”، حيث عبر عن سعادته بالتكريم قائلاً: “من حوالي 24 سنة، كان لدي اختيار بين الاستمرار في عملي أو التوجه نحو التمثيل. اخترت دخول مجال التمثيل، ولم يكن أهلي راغبين في ذلك. كنت أتمنى أن أتلقى دعوة لحضور مهرجان القاهرة لكي أفرح أهلي، واليوم أجد نفسي هنا على السجادة الحمراء، أتلقى جائزة تحمل اسم عظماء الفن”. وأضاف عز: “أهدي هذه الجائزة لكل من علمني، وللنجم الكبير عادل إمام الذي كان له الفضل في تأثيث مسيرتي”.

من جهة أخرى، عرض رئيس المهرجان حسين فهمي مجموعة من الأفلام المصرية الكلاسيكية التي تم ترميمها مؤخراً، مثل “قصر الشوق” و”بين القصرين” و”السمان والخريف” و”الحرام” و”شيء من الخوف”، مشيراً إلى أن فكرة الترميم تهدف إلى تحسين جودة هذه الأفلام والحفاظ على تاريخ السينما المصرية للأجيال القادمة”.

واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بعرض الفيلم الفلسطيني “أحلام عابرة” للمخرج رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول. الفيلم الذي تدور أحداثه في مدينة بيت لحم بفلسطين، يروي قصة الطفل سامي الذي يذهب في رحلة مع عمه وابن عمه للبحث عن طائرته المفقودة، في رحلة تمتد من مخيم اللاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية أخرى مثل القدس وحيفا. من خلال هذه الرحلة، يكشف الفيلم عن معاناة الفلسطينيين اليومية تحت الاحتلال، وتأثيره على العلاقات الشخصية وحياة الأفراد.

وصرح حسين فهمي قائلا: “نحن سعداء بعرض فيلم ‘أحلام عابرة’، الذي يتناول القضية الفلسطينية ويُظهر معاناة المواطن الفلسطيني في غزة. هذا الفيلم يمثل رسالة دعم كبيرة لفلسطين في وقت حساس”.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من النجوم الذين حملوا دبوس علم فلسطين تضامنا مع غزة، تأكيدا على أن الفن هو ساحة المقاومة التي تبقى حية رغم الأزمات.

