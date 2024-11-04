مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتتح دورته بالفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة»

القاهرة – «القدس العربي»: اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته أن تكون رسالة الدعم حاضرة من خلال افتتاحه بفيلم «أحلام عابرة» للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والذي يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين وعلاقتهم بالأمل والمثابرة رغم الظروف القاسية.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المهرجان للكشف عن تفاصيل دورته الجديدة، التي ستقام من 13 إلى 22 الشهر الجاري في دار الأوبرا المصرية، حيث عبّر رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي عن فخره بعرض هذا العمل الذي يمثل القضية الفلسطينية.

وفي إطار الاحتفاء الخاص بالسينما الفلسطينية، يركز المهرجان على إبراز إبداعات السينمائيين الفلسطينيين ودعمهم.

ويتناول فيلم الافتتاح «أحلام عابرة» حكاية الصبي الفلسطيني «سامي»، الذي ينطلق في رحلة شائكة بحثًا عن حمامته الزاجلة، ليعيش مغامرة إنسانية عبر الخط الأخضر، متقاطعًا مع قصص فلسطينيين آخرين تحمل رسائل الأمل والمقاومة.

كما اختار المهرجان فيلم «وين صرنا»، وهو وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، والفيلم مدته 79 دقيقة.

ويحكي عن قصة نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر، بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وشاركت درة بوستر الفيلم من خلال منشور على «إنستغرام» وقالت خلاله: «فخورة بأن فيلم «وين صرنا؟» سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق العربية وسيكون العرض العالمي الأول في دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير».

وكشفت عن دخولها مجال الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال هذا الفيلم الوثائقي، حيث تقدم رؤية جديدة ومختلفة للواقع، ويعكس العمل شغفها بتوسيع آفاقها الفنية وتقديم محتوى ذي قيمة، حيث إن «وين صرنا» هو فيلم تسجيلي يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.