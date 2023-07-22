مهرجان المسرح المصري ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة 37 عرضا مسرحيا

القاهرة ـ «القدس العربي»: تنطلق في التاسع والعشرين من تموز/يوليو الجاري، فاعليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض.

تحمل الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك تكريما وتقديرا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من مسرحيات متنوعة ومتميزة.

وأعلنت إدارة المهرجان عن تكريم عشر قامات مسرحية مصرية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي الديكور، وهم: صلاح عبد الله، ومحمد أبو داوود، وخالد الصاوي، ورياض الخولي، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبدالحليم، ومهندسة الديكور نهي برادة، والكاتب محمد السيد عيد.

ويشهد المهرجان هذا العام تقديم ماستر كلاس لأول مرة تحت عنوان «كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع الفني نموذجا» للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، يتناول خلاله الحديث عن تجربة المركز، والمواهب الذي يتم تدريبها على أيدي المتخصصين في كافة العناصر المؤهلة لصناعة الممثل المحترف.

وينافس على جوائز المهرجان 37 عرضا مسرحيا من الجهات والهيئات المختلفة، تنقسم إلى 5 عروض من الفرق المستقلة والحرة، وهي: «سهرة المحروسة» لفرقة «902» و«الوحوش الزجاجية» لفرقة «المبدعون» و«الرجل الذي أكله الورق» لفرقة «جروتيسك» و«ماراصاد» لفرقة «الميزان» و«المشهد الأخير» لفرقة «ميكس».

هذا بالإضافة إلى 5 عروض من فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي، وهي: «رأس العش» من نقابة المهن التمثيلية، و«شيزوفرنيا» للمسرح الكنسي، و«أوليفر» لفرقة كلية صيدلة جامعة المنصورة، و«3 مقاعد في القطار الأخير» لفرقة كلية إعلام جامعة القاهرة.

ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض وهي: «سيدتي أنا» لفرقة المسرح القومي، و«طيب وأمير» لفرقة المسرح الكوميدي، و«سيب نفسك» لفرقة المسرح الحديث، و«خطة كيوبيد» لفرقة المسرح الحديث، و«ستوكمان» لفرقة مسرح الغد، و«ياسين وبهية» لفرقة مسرح الشباب.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض «حتشبسوت» لفرقة فرسان الشرق، إلى جانب 3 عروض لأكاديمية الفنون، وهي: «الزائز» و«موت معلق» و«ماهاجوني».

بينما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين الأول: «قررب.. قررب» والثاني «استدعاء ولي أمر» ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية بعرض «ياشيخ سلامة» .

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة، فتشارك بـ6 عروض، وهي: «السراج» لفرقة قصر ثقافة طنطا، و«يهودي مالطا» للفرقة القومية بالإسكندرية، و«رضا» للفرقة القومية بالإسماعيلية، و«عادلون» للفرقة الإقليمية ببورسعيد، و«سالب واحد» لفرقة قصر ثقافة المحمودية، و«مسافر ليل» لفرقة نادي مسرح الأنفوشي.

هذا بالإضافة إلى 4 عروض لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وهي: «شابوه» لفرقة مركز الإبداع الفني، و«عاصف ممطر جدا» لفرقة مركز الحرية للإبداع، و«جوه الصندوق» للمخرج إسلام إمام، و«العيلة» لفرقة جامعة عين شمس، إلى جانب عرضين لوزارة الشباب والرياضة، وهما: «المنفي» لجامعة طنطا، و«أحدب نوتردام» لجامعة عين شمس، تأليف يوسف فؤاد.

في حين يشارك البنك الأهلي بعرض «الدنيا لما تضحك» وشركة الشرقية للدخان بعرض «القمر لو غاب» وشركة كينغ توت بعرض «بوسطة».

وتشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا) وعضوية كل من: الفنان مجدي كامل، المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

وينظم المهرجان أيضا مسابقة النص المسرحي الأول وتحمل اسم الكاتب المسرحي الراحل محمد أبو العلا السلاموني، والذي تقدم لها 167 نصا مسرحيا، يمنح الفائزون شهادات تقدير ودرع للفائز الأول، وآخر للفائز الثاني، مع التوصية بطباعة النص الفائز في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور عصام الدين أبو العلا رئيسًا، وعضوية: الدكتور أيمن عبدالرحمن، والدكتور ياسر علام، ومقرر اللجنة خالد الطويلة.

كما توجد مسابقة المقال النقدي والبحث التطبيقي، التي تقدم لها حوالي 23 مقالا نقديا، إلى جانب 12 بحثا تطبيقيا، وتتكون لجنة تحكيم هذه المسابقة من: الدكتورة نجوى عانوس رئيسا، وعضوية: الناقد المسرحي محمد الروبي، والدكتورة رانيا يحيى.

يقدم المهرجان خلال دورة هذا العام 5 ورش تدريبية بعناصر العرض المسرحي المختلفة لخبراء متخصصين كل في مجاله، فورشة «التمثيل» يقدمها الفنان أحمد مختار، وورشة «الإلقاء» الفنان خالد عبدالسلام، والتي بدأت قبل انطلاق المهرجان، وكذلك ورشة «الإخراج المسرحي» يقدمها المخرج شادي سرور، وورشة «السينوغرافيا» لمهندس الديكور والإضاءة عمرو عبدالله الشريف، وورشة «الإدارة المسرحية» لصفوت حجازي، والتي تستمر طوال أيام المهرجان.

وأعلن الفنان محمد رياض عن تشكيل لجنة المحاور الفكرية بالدورة 16 كما كشف عن تفاصيل الندوات وحفلات توقيع الإصدارات الخاصة بتكريم الفنانين.

وتشكلت لجنة المحاور الفكرية والندوات من د.عمرو دوارة رئيسا، ناصر العزبي نائبا، عصام عبد الله عضوا، ومقررا اللجنة هما: خالد الطويلة ورشا زيدان.

وتقام جميع الفعاليات بقاعة سينما «مركز الإبداع الفني» وتنقسم إلى موائد تبدأ بندوة عن الفنان عادل إمام بمشاركة الكاتب الصحافي أشرف غريب مؤلف كتاب «عادل إمام» ومشاركة المخرج والفنان محمد أبو داوود والناقدة الدكتورة سامية حبيب، وإدارة رئيس لجنة الندوات د. عمرو دوارة.

كما تعقد ندوة بعنوان «الكتاب الراحلون» ويشارك فيها النقاد: أحمد عبد الرازق، جرجس شكري، محمد بهجت، د.صالح شريف ويدير الجلسة ناصر العزبي، والجلسة الثانية عنوانها «النقاد والمترجمون» بمشاركة د.أحمد يوسف عزت، محمد الروبي وإدارة ناصر العزبي.

إضافة إلى ندوة «المسرحيون الراحلون» بمشاركة د. محمود سعيد، والفنان سيف عبد الرحمن وإدارة الفنان عصام عبد الله، والجلسة الثانية بمشاركة الفنان زين نصار والفنانة عايدة فهمي والفنان أحمد مختار ويدير الجلسة الفنان عصام عبد الله.

أما ندوات الفنانين المكرمين فتبدأ يوم الأربعاء 9 آب/اغسطس بندوة عن الفنان محمد أبو داوود ومؤلف كتابه الكاتب محمد ثابت، ويليها ندوة الفنان رياض الخولي ومؤلف كتابه الناقد باسم صادق ويدير الندوتين الناقد محمد الروبي.

أما يوم الخميس 10 آب/اغسطس فستقام ندوة عن مهندسة الديكور نهي برادة بحضور مؤلفة كتابها د. مها فاروق، ويليه ندوة النجم صلاح عبد الله ومؤلف كتابه الناقد الفني جمال عبد الناصر وتدير الندوتين الناقدة رشا عبد المنعم.

ويشهد يوم الجمعة 11 آب/اغسطس ندوة وحفل توقيع لكتاب د. سامي عبد الحليم تأليف الناقد أحمد خميس، ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان أحمد فؤاد سليم تأليف الكاتب أسامة الرحيمي ويدير الندوتين الناقد والشاعر يسري حسان.

ويقام يوم السبت 12 آب/اغسطس ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان محمد محمود تأليف د. محمد زعيمة ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان رشدي الشامي تأليف الكاتب والناقد والفنان أحمد الشريف، وتدير الندوتين الناقدة هند سلامة.

وأخيرا ندوة وحفل توقيع إصدار الكاتب محمد السيد عيد تأليف الكاتب عيد عبد الحليم، يوم الأحد 13 آب/اغسطس ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان خالد الصاوي تأليف الكاتب الصحافي والناقد محمد عبد الرحمن، ويدير الندوتين الناقد والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني.