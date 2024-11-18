مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت يحتفي بالفنان محمد البلوشي

جانب من تكريم الفنان محمد البلوشي- من حساب وزارة الاعلام الكويتية على إكس

الكويت: احتفى مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت في افتتاح دورته الرابعة والعشرين الأحد بالفنان محمد البلوشي أحد أبرز الأسماء في مجال الأغنية الكويتية.

وعرض المهرجان فيلما تسجيليا عن البلوشي تحدث فيه عدد من الشعراء والملحنين الذين رافقوه في مسيرته الممتدة منذ أربعة عقود وشمل أبرز المحطات الفنية في حياته.

وقال رئيس المهرجان مساعد الزامل في كلمته “رأت اللجنة العليا بالإجماع اختيار الفنان القدير محمد البلوشي شخصية المهرجان لما له من تاريخ فني مفعم بالعطاء على جميع المستويات الفنية محليا وخليجيا وعربيا”.

كما كرم المهرجان في الافتتاح عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت سابقا يوسف الرشيد، والمغني والملحن البحريني إبراهيم حبيب، والملحن القطري محمد المرزوقي، وعازفة الكلارينت المصرية هناء العشماوي، والمغنية التونسية لطيفة.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني سلسلة من الحفلات الموسيقية والغنائية لفنانين من الكويت وسلطنة عمان واليونان إضافة إلى ندوة علمية بعنوان (الغناء العربي من المحلية إلى العالمية).

(رويترز)