مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة يختتم دورته الثامنة

بيروت- “القدس العربي” اختتم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة 2025 فعالياته بحفل مؤثر في “غراند سينما – ABC ضبية”، بعد أسبوع حافل قدّم خلاله نحو 100 فيلم من أكثر من 45 دولة. تخلل الحفل توزيع الجوائز على أبرز الأفلام المشاركة، إضافة إلى تكريم نساء عربيات رائدات، بحضور لافت لوجوه فنية وثقافية.

الجوائز الرسمية للمهرجان

المسابقة الدولية – الأفلام الطويلة

أفضل فيلم روائي طويل: Thank You For Banking With Us للمخرجة ليلى عباس (فلسطين/ألمانيا)

أفضل فيلم وثائقي طويل – جائزة مشتركة:

We Are Inside لفرح قاسم (لبنان، قطر، الدنمارك)

Yalla, Baba لأنجي عبيد (لبنان، بلجيكا، هولندا، قطر)

تنويه خاص – الفيلم الوثائقي الطويل: House With A Voice لكريستين نريتشاي وبيرث تمبلين (ألمانيا، ألبانيا، الولايات المتحدة)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: Shot – The Voice of Freedom لزينب انتزار (أفغانستان)

المسابقة اللبنانية – الأفلام القصيرة

أفضل فيلم: Somewhere in Between لداليا نملش

تنويه خاص: How Have You Been للين الصفا

المسابقة الدولية – الأفلام القصيرة

أفضل فيلم روائي قصير: Aicha لكورالي لافيرن (فرنسا)

تنويه خاص: Washhh لمايكي لاي (ماليزيا)

أفضل ممثلة: ماريا زريق عن دورها في Zahra (الأردن)

أفضل فيلم وثائقي قصير: Rose لأنّيكا ماير (ألمانيا)

تنويه خاص: Our Memories لألكسندرا بريزناي (فرنسا)

أفضل فيلم تحريكي: Boudoir Doll للو دان دان (الصين)

تنويه خاص: Flocky لإيستر كاساس رورا (إسبانيا/الولايات المتحدة)

أفضل فيلم تجريبي: Zaxme لسوري فاهي (إيران)

تنويه خاص: The Fish Tank لفيكتوريا غارزا (المكسيك)

أفضل فيلم رقص: Somber Tides لشانتال كارون (كندا)

تنويه خاص: Historiae Vivae لإيفونا باسينسكا (بولندا)

مسابقات خاصة

أفضل فيلم قصير – “الاستدامة، الفرصة، الإمكانية”: Somber Tides لشانتال كارون

تنويهات خاصة:

Everything that Happened Has Already Happened لفيلدان نيكوليتش وآخرين (الولايات المتحدة)

Fracti للاڤينيا بيتراشي (سويسرا)

أفضل فيلم قصير – “Her Story”: Blue Hour لماريان فياض (لبنان)

أفضل ممثلة: جوي فرام عن دورها في Blue Hour

جوائز الجمهور

أفضل فيلم قصير بحسب تصويت الجمهور: The Taste of Honey لمادلين حنا (لبنان)

Her Story – جائزة الجمهور: I Stole the Keys of My Own House لزينيا خليفة (لبنان)

تكريمات ومبادرات جديدة

تحت شعار “نساء من أجل القيادة”، كرّم المهرجان ثلاث شخصيات نسائية مؤثرة:

هند صبري (تونس/مصر): ممثلة وسفيرة ثقافية للمرأة العربية

د. جاكي قاصوف معلوف: ناشطة في مجال التوعية بمرض السكري

ميسا أبو عضل غانم: سيدة أعمال ملهمة في مجالي التمكين والابتكار

كما أُطلقت جائزة جديدة بعنوان “الفنانة المسؤولة للعام”، مُنحت للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن دورها في مسلسل “نفس” الرمضاني.

وشهد المهرجان إطلاق مبادرة بالشراكة بين شركة “الصباح إخوان” ومجتمع بيروت السينمائي، بقيادة المنتجة لمى الصباح، لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء في قطاع السمعي البصري.

وفي خطوة لتعزيز الروابط الثقافية مع الانتشار اللبناني، أعلن المهرجان عن تأسيس شبكة “My Lebanon My World”، لتوحيد المهرجانات السينمائية اللبنانية مع مبادرات ثقافية في دول مثل كندا، فرنسا، المكسيك، الولايات المتحدة، وأستراليا.