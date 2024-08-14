مهرجان ثقافي مغربي يحتفي بالتراث الموسيقي للفرق الفنية

الدار البيضاء – «القدس العربي»: تستعد مدينة الدار البيضاء لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان «ظاهرة المجموعات»، هذا الحدث الثقافي المميز، المقرر إقامته من 20 إلى 24 الشهر الجاري، سيكون بمثابة احتفال بالتنوع الموسيقي المغربي وتكريماً لرواده.

ويتميز المهرجان هذا العام بتكريم خاص للفنان عمر السيد، أحد أبرز الشخصيات في مشهد «ظاهرة المجموعات»، وقد اختير شعار «ظاهرة المجموعات هوية وإرث فني يجب أن يستمر» ليعكس روح المهرجان وأهدافه.

وستشهد ساحة ومنتزه «بشار الخير» خمسة أيام من الأنشطة المتنوعة، تشمل عروضاً موسيقية حية، وندوات فكرية، ولقاءات مع فنانين بارزين. يهدف المنظمون إلى خلق جسر بين الأجيال، يربط الشباب بتراثهم الموسيقي الغني.

ويسلط المهرجان الضوء على تأثير «ظاهرة المجموعات» في الثقافة المغربية، مبرزاً دورها في التعبير عن قضايا المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية. كما يفتح المجال للتفاعل بين مختلف الأنماط الموسيقية، بما فيها الموسيقى الأمازيغية وفـــن الراب.

ومن المتوقع أن يجذب المهرجان جمهوراً واسعاً من مختلف أنحاء المغرب، مما يجعله منصة مهمة للتبادل الثقافي وإحياء التراث الموسيقي.