مهرجان ريف اللبناني: أفلام وبيئة وندوات والتغيير المناخي موضع اهتمام

بيروت – «القدس العربي»: يعود مهرجان ريف في دورته الخامسة منتشراً من القبيات في منطقة عكار إلى الجارة الهرمل في منطقة البقاع. هذا العام ينطلق المهرجان الذي يتميز بكونه فنيا وسينمائيا، وإلى كونه بيئيا تفاعليا تحديداً مع مكونات المجتمع، الذي يحتضنه تحت شعار السلحفاة. يبدأ المهرجان في القبيات من 31 الشهر الجاري إلى 4 الشهر المقبل. ويتنقل إلى الهرمل من 8 إلى 10 الشهر المقبل. وتنظّمه جمعيتا مجلس البيئة وجمعية أفلامنا، اللتان أعلنتا في بيان أن الهدف منه إيصال الثقافة إلى المناطق الريفية النائية. وكذلك تعزيز النقاش بين المواطنين حول الحفاظ على البيئة والشأن العام.

كما ويمثّل المهرجان في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة مساحة للقاء والترفيه بين المواطنين.

“التحولات”، هو عنوان الدورة الخامسة للمهرجان، حيث سيكون التركيز على التغيرات المختلفة في الطبيعة وتأثيراتها المختلفة على الحياة العامة، واستكشاف بدائل وحلول للتعامل مع هذه المستجدات.

“السلحفاة” هي الرمز المختار للعام 2023، والهدف التنبيه إلى أهمية حماية هذا الحيوان، الذي أهلكته الحرائق المدمرة بين عامي 2021 و2022.

ومن أبرز الفعاليات في القبيات هذا الصيف عروض سينما ومسرح، ومسابقة لأفلام قصيرة ومتوسطة الطول. إلى ورش عمل وعروض أفلام “رسائل بين النساء” و “أفلام الرسوم المتحركة”. إذ سيكتشف الجمهور أفلاماً قصيرة أنتجتها نساء من عكار في ورشة فيلم “الدقيقة الواحدة” من تنظيم المخرجة المصرية أمل رمسيس. وكذلك أفلام الرسوم المتحركة، التي انتجها شباب في الهرمل تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة بإشراف فادي سرياني.

وفي برنامج المهرجان تنظيم أنشطة حول الطبيعة والبيئة والثقافة الريفية. إلى لقاءات وحوارات في مواضيع التحولات وفرص التنمية في عكار، والسيادة البيئية وغير ذلك. وفي برنامج الهرمل صباحان من الأنشطة في الطبيعة. عروض لأفلام عربية ودولية. ومحاضرات حول تحديات الحفاظ على نهر العاصي مع خبراء ومختصين. إلى موسيقى وغناء وورش عمل للأطفال تقام في مقر منتدى التراث والثقافة في الهرمل، وفي بيت العاصي.