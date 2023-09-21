مهرجان «سان سيباستيان السينمائي الدولي ينطلق اليوم وسط جدل حول عرض فيلم عن منظمة إيتا الباسكية وإضراب هوليوود

مدريد – «القدس العربي»: أعلنت إدارة مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي أنها لن تلغي عرض فيلم «لا تناديني تيرنيرا» رغم الضغوط والاحتجاجات التي تمارسها بعض جمعيات ضحايا منظمة إيتا الباسكية للحيلولة دون عرض فيلم الإعلاميين الإسبانيين جوردي إيبولي و ماريوس سانشيث ضمن مسابقة «صنع بإسبانيا».

واعتبر مدير المهرجان خوسي لويس ريبوردينوس أن الفيلم لا يشكل تبييضا للتاريخ السياسي لحركة إيتا الباسكية، كما على المطالبين بإلغاء عرض الفيلم أن يروا الفيلم قبل الحكم عليه: «يجب أن يشاهد الفيلم أولا ثم يتعرض للنقد لاحقا وليس العكس».

وأضافمؤكدا «أن الواقع الذي يهمنا الآن لا يبرر ولا يبرئ منظمة إيتا، لأن هذا المهرجان لن يعرض فيلما بهذه المواصفات».

ويقدم الفيلم مقابلة حصرية مع يوسو أوروتيكوإتشيا،أحد رؤساء منظمة إيتا، المعروف باسم يوسو تيرنيرا، حيث يعرض نظرة غير مسبوقة من داخل المنظمة المسلحة، متناولا بعض اللحظات الحاسمة في تاريخها حتى الإعلان عن حلها في عام2018. وموضحا بعض الملابسات التي رافقت الهجوم الذي كان ضحيته منذ ما يقارب خمسين سنة.

ورفض المدعي العام الإسباني مصادرة الفيلم قبل عرضه، مبررا ذلك أنه ليس هناك أي مبرر يدعوه إلى فعل ذلك، كما أن وزير الثقافة الإسباني، ميكيل إثيتا، أعلن عن موقفه الرافض بوضوح للرقابة القبلية على الفيلم «إنني ضد الرقابة وبالأخص الرقابة القبلية».

وستنطلق فعاليات مهرجان سان سيباستيان اليوم الجمعة في عرض، خارج المسابقة الرسمية، فيلم التحريك «دي بوي أند دي هيرون»، للمخرج الياباني هاياو ميازاكي. وسيعلن المهرجان اختتام دورته الواحدة والسبعين في الثلاثين من هذا الشهر بعرض خارج المسابقة الرسمية أيضا، لفيلم «دانس فورست» للمخرج الإنكليزي جيمس مارش.

وسيتنافس على القوقعة الذهبية للمهرجان، أعلى جائزة 16 فيلما طويلا: «أول ديرت رودس تاست سالت» للمخرجة الأمريكية رافين جاكسون، «سفر في الربيع» للمخرجتين التايونيتين تزوهوي بنغ وبينغ ون وانغ، «هذا سيؤلم» للمخرج اليوناني كريستوس نيكو، «غياب عظيم» للياباني كاي تشيكا أورا، «كالاك» للسويدية أوسترا ريد، «الجزيرة الحمراء» للمغربي روبن كامبييو،»لا براكتيكا» للأرجنتيني مارتن ريختمان، «الوريث» للفرنسي كزافييه لوغراند،»أم أم إكس إكس» للروماني كريستي بويو، «أو كورنو» للإسبانية خايوني كامبوردا ، «بوان» للأرجنتينيين بنخامين نايشتات وماريا ألتشي ، «دي روايال أوتيل» للأسترالية كيتي غرين، «حب» للأسبانية إيثابيل كويشيت، «صمت» للبلجيكي يواكيم لافوس.

كما سيتم عرض سلسلة «لا ميسياس» للأسبانيين خابيير كالبووخابييرأمبروسي، ضمن العروض الخاصة خارج المسابقة الرسمية بالإضافة إلى فيلمي «لقد أطلقوا النار على عازف البيانو» للأسبانيين فرناندو ترويبا وخابيير ماريسكال و»مهنة جدية» للفرنسي توماس ليلتي.

وتترأس لجنة تحكيم الدورة المخرجة الفرنسية كلير دينيس وتضم في عضويتها كلا من الممثلة والمنتجة الصينية فان بينج بينج، المنتجة الكولومبية كريستينا غاييغو، الفوتوغرافية الفرنسية بريجيت لاكومب، الممثلة الإسبانية بيكي لوينغو، المنتج الكندي روبرت لانتوس و المخرج وكاتب السيناريو الألماني كريستيان بيتزول.

وستعرف «جوائز دونوستيا» بعض التغييرات والتي تتمثل في عدم إمكانية حضور النجم الإسباني،خابيير بارديم بسبب إضراب الذي تخوضه هوليوود،منذ فترة،وسيتم تسلم جائزته في السنة القادمة..فيما سيحضر المخرج الياباني، هاياو ميازاكي،عبر التواصل معه افتراضيا مباشرة بعد عرض فيلمه في حفل الافتتاح.

فيما سينال المخرج الإسباني، بيكتور إيريسي، «بريميو دونوستيا» أثناء عرض فيلمه «اغمض العينين» على مسرح بيكتوريا إيوخينيا في 29 الشهرالجاري.

ويأتي تكريم بيكتور إيريسي بالتزامن مع مرور الذكرى الخمسين على نيله القوقعة الذهبية عن فيلمه «روح خلية النحل».