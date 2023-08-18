مهرجان «سان سيباستيان» يُفتتَح بأحدث فيلم تحريك للياباني هاياو ميازاكي

مدريد – أ ف ب: يفتتح أحدث فيلم تحريك للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي مهرجان سان سيباستيان في إسبانيا في 22 أيلول/سبتمبر، بعرض هو الأوّل لهذا العمل في أوروبا، على ما أفاد منظمو الحدث.

“ذي بوي أند ذي هيرون” هو أول فيلم لميازاكي منذ عشر سنوات وربما الأخير لمخرج “سبيريتيد أواي” الصادر عام 2001 والذي نال أوسكار أفضل فيلم تحريك.

وقال منظمو الدورة الـ71 من مهرجان سان سيباستيان المُرتقبة بين 22 و20 أيلول/سبتمبر في المدينة الإسبانية، في بيان “هذه المرة الرابعة التي يشهد فيها المهرجان عرضاً لأحد أفلام ميازاكي، لكنّها المرة الأولى التي يكون فيها عمل للمخرج الياباني ضمن لائحة الأفلام الرسمية للحدث السينمائي”.

وأسس ميازاكي (82 عاما) استوديو “غيبلي” سنة 1985 مع المخرج إيساو تاكاهاتا الذي توفي عام 2018. وتولّى إخراج عشرات الأفلام بينها “برينسيس مونونوكيه” و”ماي نايبر توتورو”.

وفي العام 2014، نال أوسكاراً فخرياً عن مجمل أعماله.

وتدور أحداث فيلم “ذي بوي أند ذي هيرون” الذي صدر في تموز/يوليو في اليابان ويُعرض في مهرجان تورنتو السينمائي مطلع أيلول/سبتمبر، خلال الحرب العالمية الثانية في اليابان. ويتناول العمل قصة صبي يُدعى ماهيتو يغادر طوكيو مع والده للإقامة في الريف بعد وفاة والدته بشكل مأسوي.

وتضم لائحة الأفلام الرسمية لمهرجان سان سيباستيان فيلم “ليل روج” للمخرج الفرنسي روبان كامبيلو. وتدور أحداث هذا العمل خلال فترة الاستعمار الفرنسي في مدغشقر. ومن بين الأعمال المتنافسة أيضاً “بوان” للأرجنتينيين بنخامين نايشتات وماريا ألتشيه، و”لا براكتيكا” للأرجنتيني مارتين ريختمان، و”آل ديرت رودز تايست اوف سولت” للأمريكية رافن جاكسون.

وسيكرم المهرجان الممثل الإسباني خافيير بارديم الذي سينال جائزة فخرية، مع أنّه لم يؤكد بعد ما إذا كان سيحضر المهرجان بسبب إضراب الممثلين في هوليوود.