مهرجان «غيريول» في تشاد والنيجر: احتفال بالجمالالرجالي في قلب الصحراء

نواكشوط ـ «القدس العربي»: تشهد سهول الساحل الكبرى، هذه الأيام، وخاصة في تشاد والنيجر، حدثاً فريداً من نوعه يتمثل في مهرجان “غيريول”، وهو طقس سنوي تحتفي به قبائل الودابي من الفلان البورورو، إحدى المجموعات الرعوية الرحّل الأكثر شهرة في المنطقة.

هذا المهرجان ليس مجرد تجمع احتفالي، بل هو مسابقة للجمال… ولكنها مخصصة للرجال! 1ففي طقس مدهش يجمع بين الجاذبية الجسدية والتقاليد الثقافية العريقة، يتزين الشبان الودابي بألوان زاهية وملابس تقليدية، ويضعون مساحيق تجميلية دقيقة لإبراز ملامحهم؛ بل ويستخدمون الأصباغ الحمراء والصفراء للوجه، والكحل لتوسيع العيون، واللون الأسود لتحديد الشفاه، في محاولة لإبراز مقاييس الجمال القبلي: البشرة المتوهجة، والعيون الواسعة، والأسنان البيضاء، والطول الفارع.

لكن الفعالية الأبرز خلال هذا الطقس هي رقصة “غيريول” الشهيرة، حيث يصطف الشباب في صف واحد ويتمايلون بتناغم على وقع أنغام غنائية جماعية، تؤدّى بصوت عالٍ ومتناغم.

ويحاول كل شاب من خلال تعبيرات وجهه وحركاته الرشيقة أن يلفت انتباه النساء الحاضرات- سواء كن عازبات أو متزوجات- واللواتي يقمن بدور “هيئة التحكيم” لاختيار الرجل الأجمل والأكثر جاذبية.

ولا تقتصر الرقصة على إبراز الجمال فقط، بل تتطلب قدرة بدنية عالية، حيث تستمر أحياناً لساعات تحت الشمس الحارقة، ما يجعلها اختباراً للصبر والتحمل أيضاً.

وعادةً ما يُنظم المهرجان في نهاية موسم الأمطار، وهو وقت تتمتع فيه المجتمعات الرعوية بنوع من الوفرة المؤقتة، بفضل تحسن حالة المواشي وتوفر الغذاء؛ ويوفر هذا السباق بيئة مناسبة للتلاقي الاجتماعي والمناسبات الاحتفالية.

ورغم الطابع التقليدي للمهرجان، إلا أنه لا يزال يحتفظ بروحه الأصيلة، على الرغم من تزايد اهتمام السياح والمصورين العالميين به.

فمهرجان “غيريول” لا يعكس فقط طقساً جمالياً، بل يكشف عن فلسفة حياة بأكملها لدى قبائل الودابي، حيث تُمنح الهوية الجسدية والجمالية مكانة مركزية في التعبير الثقافي والاجتماعي.

إنه مهرجان يُجسد توازناً نادراً بين الفن والتقاليد، وبين الجسد والروح، ويبرهن على غنى التنوع الثقافي في أفريقيا الصحراوية، حيث تتحول الصحراء إلى مسرح ساحر لاحتفاء فريد بالجمال والهوية.