مهرجان فنّي يثير جدلاً في العراق … وشذا حسون أخطأت في كلمات النشيد الوطني

بغداد ـ «القدس العربي»: أثار «مهرجان العراق الدولي» الذي نُظم في ساحة الاحتفالات، وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء أول أمس، موجة من ردود الفعل الغاضبة والمنتقدة لتزامنه مع «العيد الوطني»، إضافة إلى مستوى الحضور من مشاهير وفنانين عراقيين وآخرين قدموا من بلدان عربية، فضلاً عن إدارته من قبل المطربة شذى حسون التي أخطأت في كلمات النشيد الوطني، أثناء ترديده على خشبة المسرح.

هيئة الإعلام والاتصالات

عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، القيادي في حركة «عصائب أهل الحق»، محمود الربيعي، وصف المهرجان بـ«المخزي» لما تضمّنه من «مظاهر السقوط والانحلال»، حسب قوله، فيما توعّد أنه «لن يمر بدون حساب أو عقاب».

وأضاف في «تدوينة» له: «الإساءة للعراق والعراقيين في المهرجان المخزي بساحة الاحتفالات، ومظاهر السقوط والانحلال، لن نسمح أن تمر بلا حساب ولا عقاب»، مشيراً إلى أن «إقالة المسؤولين ومحاسبتهم على هذه الإساءة مهما كانت عناوينهم ومناصبهم، لن يداوي الجرح، لكنه سيمنع تكراره».

وزاد: «حاربنا المحتوى الهابط في المواقع، ولن نسكت عنه في الواقع»، على حدّ تعبيره.

كذلك، أعرب «مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية»، عن أسفه لحجم «الإسفاف والابتذال» الذي رافق ما يسمى بـ«مهرجان العراق الدولي»، وما تضمنه من إساءة بالغة إلى النشيد الوطني وكلماته خلال الفعاليات. ودعا في بيان صحافي، إلى «إجراء تحقيق بمجريات هذا المهرجان والمسؤول عن توجيه الدعوات ووفق أي أسس تمت، كونها قضية تمس اسم العراق ويومه الوطني».

وأكد ضرورة «التحقيق بالمعلومات والأنباء كافة التي تحدثت عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة على هذا الحدث الذي أثار استهجان الأوساط الشعبية والفنانين والمثقفين والإعلاميين».

وشهدت ساحة الاحتفالات وسط المنطقة «الخضراء»، مساء أول أمس، انطلاق فعاليات «مهرجان العراق الدولي» في دورته الأولى، بعد أن تم تأجيله بسبب حادثة قضاء الحمدانية.

المهرجان الذي تضمّن توزيع عدد من الجوائز التقديرية على الفنانين بشتى المجالات الفنّية، حضرته فنانات عربيات وعراقيات ظهرن بفساتين جريئة أمام الحضور والإعلاميين.

ومن بين الحضور المخرجة إيناس الدغيدي والمنتج محسن جابر، فضلاً عن الفنانة العراقية شذى سالم والموسيقار نصير شمة، إضافة الى الناقد الفني الصحافي جمال فيّاض من لبنان، شكّلوا جميعهم لجنة التحكيم التي أشرفت على توزيع الجوائز.

وفُتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار وترشيح أفضل وأجمل الأعمال الفنية والدرامية والسينمائية، للنجوم والفنانين العرب والعراقيين ضمن الفئات التي يتنافسون فيها للعام 2023.

وشارك في المهرجان عدد كبير من النجوم العرب والعراقيين من بينهم جمال سليمان ومنذر الرياحنة وهالة صدقي وبشرى وآخرون.

وفي مقابل ذلك، كتبت عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، معلّقة على المهرجان تقول: «أبارك للمبدعة شذى حسون نجاح مهرجان العراق الدولي، حيث استطاعت أن تجمع عدداً كبيراً من أصحاب الشأن من الفنانين العراقيين والعرب، وهذه خطوة جيدة ليرى العالم الوجه الآخر للعراق، الوجه الذي يحب الحياة والفن».

وأضافت، أن «اختيار يوم وطني للعراق، كان موفقاً». يأتي ذلك في وقتٍ يحتفل فيه العراقيون بالعيد الوطني لجمهورية العراق، الذي جاء على خلفية موافقة الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1932، على قبول العراق عضواً في عصبة الأمم بناءً على طلب الانضمام المُقدم من المملكة العراقيَّة آنذاك بتوقيع رئيس الوزراء الأسبق نوري باشا السعيد، في 12 تموز/ يوليو 1932، ليصبح العراق أول دولة عربيَّة تنضم إلى هذه المُنظمة الدوليَّة آنذاك.

وقالت الخارجية العراقية، إن «وثائق الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم تُشير إلى أنَّ قبول انضمام العراق إليها جاء بعد أن اكتسب العراق مُقومات الدولة والتي تتمثل بالاعتراف الدوليّ، ووجود حكومة مُستقلة قادرة على أنَّ تسيّر أمور الدولة وإدارتها بصورة مُنتظمة وحفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن في كل انحائها، وللدولة مصادر ماليّة كافيّة لسد نفقاتها الحكوميّة ولديها قوانيّن وتنظيم قضائيّ وحدود ثابتة وتعهد العراق باحترام التزاماته الدوليَّة».

ووفقا للبيان، فإنَّ العراق «كان أول دولة انضمت إلى عصبة الأمم بمُوجب المادة (22) من عهد عصبة الأمم الخاصة بالولاية والانتداب، بعد أن أصبح مؤهلاً للخروج من حالة الانتداب البريطانيّ التي وضع فيها بعد إنهيار الدولة العثمانيّة».

وفي شهر شباط/ فبراير عام 2008 قرر العراق اعتبار يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام «عيداً وطنياً»، ولم يتفعّل ذلك القرار إلا في شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 بعد أن أصدرت الحكومة العراقية قانوناً متعلقاً بالعيد الوطني، رأى بعض المؤرخين العراقيين أن يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر لا ينبغي أن يكون العيد الوطني إذ لم يكن الاستقلال عن الانتداب البريطاني سنة 1932 كاملاً، ورأى مؤرخون آخرون أنه يوم يستحق اتخاذه يوماً وطنياً، إذ أنه يوم ذو حدث تاريخي لا يجوز التغافل عنه.

السوداني يهنئ

في الأثناء، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بياناً هنأ فيه الشعب العراقي كافة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق.

وقال في بيانه «دائماً كان العراق أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم، لذا فإنّ ظهور الدولة العراقية الحديثة، وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر».

وأضاف أنه «في عيده الوطني، سيبقى العراق، ركيزةً من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم، وجسراً تتلاقى فيه الحضارات والثقافات، ويبقى العراقيون صنّاعاً مَهرةٌ للسلام والطمأنينة، ومحاربين أشدّاء للظلام والتخلف»، مردفا بالقول: «ومن هذا المعنى، سنواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كلّ اعتبار، ويسمو فوق كلّ ضـــــرورة».