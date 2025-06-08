مهرجان «كابريوليه للأفلام القصيرة» تجربة سينمائية فريدة في 13 منطقة لبنانية

بيروت – «القدس العربي»:انطلق مهرجان «كابريوليه للأفلام القصيرة» في نسخته السابعة عشرة في 13 منطقة لبنانية في الهواء الطلق وحول الشاشة الكبيرة لعرض أفلام قصيرة من مختلف أنحاء العالم من أجل ترسيخ السينما كجسرٍ يجمع اللبنانيين حول شغفٍ مشترك بالثقافة والفن.

وأتيح للجمهور اللبناني بمختلف فئاته الاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة تجمع بين سحر الفضاء الرحب وروائع الحكايات، وتمحورت دورة هذا العام من المهرجان حول موضوع «العصيان» حيث تتناول الأفلام القصيرة المختارة والبالغ عددها 42 من أصل 3500 مشارَكة وصلت من حول العالم والتي تم عرضها مجاناً، قصصاً جريئة ومتنوّعة تدعو إلى كسر القواعد التقليدية والتشكيك بالمعايير السائدة والانفتاح على حوارٍ ثقافي عميق من خلال لغة السينما المستقلة.

وللمرة الأولى منذ انطلاقة «مهرجان كابريوليه للأفلام القصيرة» جرى تقديم عروض خاصة بالأطفال من عمر 4 سنوات إلى 8 سنوات وللمراهقين من عمر 8 الى 14 بعنوان «كابريوليه كيدز» بالتعاون مع أحد أبرز المهرجانات السينمائية في العالم «مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة»، حيث تم عرض هذه الافلام المخصصة للأطفال في الاشرفية في «متحف سرسق»، صيدا في «مسرح إشبيليا»، دوما، وزحلة.

وبعد العروض في «متحف سرسق» أقيمت جولة تعريفية وتثقيفية في أرجاء المتحف برفقة مرشد متخصص فضلاً عن ورشة تمثيل مجانية للأطفال الراغبين في تعلم أسس التمثيل.

تجدر الاشارة إلى ان هذا المهرجان منذ انطلاقته كان محصوراً في الاشرفية على درج الفن وإنما توسعت رقعته الجغرافية إلى 13 منطقة لبنانية وهي الاشرفية، جونيه، جبيل، راس مسقا، إهدن، دوما، بعلبك، زحلة، ضهور الشوير، عماطور، دير القمر، صيدا وصور في خطوة تحفيزية لتنشيط السياحة الداخلية.