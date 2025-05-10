مهرجان كان يعبّر عن دعمه لأوكرانيا بعروض لثلاثة أفلام وثائقية يوم الافتتاح

باريس: يعبّر مهرجان كان السينمائي عن دعمه لأوكرانيا من خلال برنامج خاص يتضمن عروضا لثلاثة أفلام وثائقية يوم الافتتاح الثلاثاء، وفق ما أعلن المنظمون الجمعة.

وأوضح هؤلاء في بيان أن “يوم أوكرانيا هذا يتيح التذكير بالتزام الفنانين والمؤلفين والصحافيين تناول هذا النزاع الدائر في قلب أوروبا، والذي تطال آثاره الشعب الأوكراني والعالم منذ ثلاث سنوات”.

ويشمل برنامج “يوم أوكرانيا” الذي يقام بالتعاون مع مجموعة “فرانس تلفزيون” ووسيلة الإعلام الفرنسية “بروت” وبلدية كان (جنوب شرق فرنسا) عرض ثلاثة أفلام مخصصة للحرب في قصر المهرجانات، أحدهما عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والثاني تقرير عن الجبهة صوّره بين شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل 2025 المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، والثالث شريط انغماسي في فصيلة من الجيش لمخرج أفلام وثائقية أوكراني.

وشدّد المنظمون على أن “هذا البرنامج يُذكّر بالتزام مهرجان كان السينمائي وقدرته على تناول قضايا العالم (…) من خلال السينما. ومن خلال تضافر جهود فرانس تلفزيون وبروت ومهرجان كان، تؤكد الجهات الثلاث رغبتها في نقل أصوات أولئك الذين يشهدون على حقائق العصر ويلتزمون الحقيقة”.

وأظهر مهرجان كان السينمائي دعمه لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عام 2022. وفي أيار/ مايو من ذلك العام، ألقى الرئيس زيلينسكي كلمة مفاجئة عبر الفيديو من كييف في الافتتاح، استحضر فيها روح تشارلي شابلن في مواجهة الحرب.

وأعلن المهرجان حينها أنه يرفض إشراك “ممثلين رسميين لروسيا أو هيئات حكومية روسية أو صحافيين يمثلون الخط الروسي الرسمي” ما استمرت الحرب.

ويشارك المخرج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا في المسابقة هذه السنة بفيلم “مدعيان عامان” الذي يتناول عمليات التطهير الستالينية، ويُتوقع أن يتطرق من خلالها إلى الواقع الراهن. كذلك أُدرج ضمن فئة “كان بروميير” فيلم المخرج الروسي المنفي كيريل سيريبرينيكوف “ذي ديسابيرنس أوف يوزف منغيليه”.

(أ ف ب)