مهرجان للأدب الفلسطيني في جامعة بنسلفانيا الأمريكية

غزة – “القدس العربي”:

من المقرر أن تنظم جامعة بنسلفانيا في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، مهرجانا أدبيا فلسطينيا خلال الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الجامعة أعلنت عن إطلاق مهرجان أدبي فلسطيني يحمل عنوان “فلسطين تكتب” في الفترة من 22 إلى 24 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونقلت عن بيان صدر عن إدارة المهرجان “أن الأدب والتراث والثقافة الفلسطينية أمور جديرة بالاهتمام، وتعريف الثقافات الأخرى عليها، وبخاصة الجاليات المتنوعة التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكدت إدارة المهرجان أنه يشمل معارض الفن والتصوير الفوتوغرافي وحلقات نقاش وورش عمل وموسيقى، وبرامج للأطفال والأسرة، والأكل الفلسطيني التراثي، وعروض مسرحية والدبكة وقصص شفهية.

وتشهد حملات المناصرة للقضية الفلسطينية منذ أشهر تفاعلا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشمل أيضا تنديدا بأفعال الاحتلال العنصرية.

وسبق وأن نظمت العديد من الفعاليات الثقافية والفلكلورية الفلسطينية في العديد من الجامعات، كما قررت في سياق رفض سياسات الاحتلال مجالس طلبة بمقاطعة إسرائيل، علاوة عن تنظيم أنصار الحق الفلسطيني تظاهرات كبيرة في العديد من الميادين والشوارع.

وقبل أيام نظم مؤيدون للقضية الفلسطينية تظاهرة أمام مؤتمر “غوغل” لرفضهم تعاون هذه الشركة الأمريكية العملاقة مع دولة الاحتلال في مشروع، يتيح للأخيرة مراقبة الفلسطينيين وسرقة أراضيهم.