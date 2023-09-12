مهرجان «ليالي مسرح الصحراء» في الجزائر يُكرّم الفنانة المصرية سميحة أيوب

القاهرة – «القدس العربي» : أعلنت إدارة مهرجان «ليالي مسرح الصحراء الدولية» في الجزائر، برئاسة عقباوي الشيخ عن تكريم الفنانة المصرية سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، في الدورة المقبلة التي ستنعقد في الترة من 12 إلى 18 الشهر المقبل.

وقال عقباوي إن الاختيار وقع على المسرح العربي نظير مسارها الطويل والحافل على خشبة المسرح، وعرفانا لمشوارها وبصمتها في تاريخ المسرح العربي.

ولدت سميحة أيوب في حي شبرا في القاهرة، وواجهت صعوبات وتحديات كثيرة خلال مسيرتها الفنية قبل أن تخوض بدايتها، فكان أهلها ضد رغبتها في التمثيل، وقاطعوها، ولكن إصرارها وحبها للمسرح جعلها واحدة من أيقونات المسرح العربي.

انضمت إلى المسرح القومي المصري، حيث تعشق المسرح وتقول عنه «هو بيتي الذي لا يمكنني الاستغناء عنه»، فقدمت العديد من المسرحيات التي اعتبرها النقاد علامات في طريق المسرح، خاصة وأنها كانت لكبار كتاب المسرح مثل سعد الدين وهبة ورشاد رشدي ويوسف إدريس والفريد فرج وتوفيق الحكيم وغيرهم.

شاركت سيدة المسرح العربي في أعمال مسرحية خالدة منها «سكة السلامة»، «السبنسة»، «الندم»، «فيدرا»، «الوزير العاشق»، «السلطان الحائر»، وفي عام 1975 تولت إدارة المسرح القومي لمدة 14 عاما، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني 170 مسرحية، أخرجت منها خمس مسرحيات منها مسرحية «مقالب عطية».

لمسة سميحة أيوب لم تقتصر على خشبة المسرح فقط، بل تركت بصمتها في عديد الأعمال السينمائية والتلفزيونية وحتى الإذاعية.