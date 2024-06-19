مهرجان موازين في المغرب يستأنف رحلته بعد توقف أربع سنوات

الرباط: يستأنف مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب رحلته مع عشاق الموسيقى والغناء بعد توقف أربع سنوات، حاملا في جعبته العديد من المفاجآت في الدورة 19 التي تنطلق بعد غد الجمعة وتستمر حتى التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران.

تشارك في المهرجان مجموعة من أشهر الفنانين من بينهم المصرية أنغام واللبنانية هيفاء وهبي واليمنية بلقيس، إلى جانب نجوم المغرب أمثال سميرة سعيد ونجاة عتابو وسعيدة شرف وابتسام تسكت وجنات.

ومن الغرب تشارك نيكي ميناج والأسترالية كايلي مينوج والأمريكية كاميلا كابيلو والاسكتلندي كالفين هاريس والأرجنتينية نيكي نيكول والنيجيرية أيرا ستار والفرنسي يامي والكولومبي يوري بوينافينتورا.

ومن أبرز مفاجآت هذا العام، مشاركة الفنان المصري محمد رمضان لأول مرة في المهرجان، فيما يستضيف مسرح محمد الخامس حفلا فريدا في 23 يونيو/ حزيران بتقنية الهولوغرام للمطربة أم كلثوم.

وبجانب الجدل الذي يسبق المهرجان كل عام بين هواة الموسيقى وتيار المحافظين الذي يتحفظ على تصرفات وملابس بعض الفنانين الغربيين المدعوين، انطلقت مؤخرا حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة هذه الدورة تضامنا مع سكان غزة.

ومهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تأسس عام 2001 هو من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال أفريقيا، إذ جذب على مدى سنواته كبار الفنانين أمثال الفرنسي شارل أزنافور والأمريكية ماريا كاري والعراقي كاظم الساهر والسوري جورج وسوف، إضافة إلى انعكاسه الإيجابي على حركة السياحة.

وكانت آخر دورة أقيمت للمهرجان في 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، وأشارت جمعية مغرب الثقافات المنظمة للمهرجان إلى أنها جذبت أكثر من مليوني زائر.

(رويترز)