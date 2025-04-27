مهرجان موازين يختار كارمن سليمان نجمة حفل الافتتاح

الرباط -« القدس العربي» : كشفت صفحة مهرجان موازين الرسمية في المغرب أنه وقع الاختيار على المطربة كارمن سليمان لتكون نجمة افتتاح المهرجان.

وقالت صفحة المهرجان إن كارمن «بصوتها الفريد وحضورها الآسر، تفتتح مهرجان موازين في دورته العشرين الخميس 19 يونيو/حزيران 2025، على المسرح الوطني محمد الخامس الذي يحتضن أمسية غنائية مميزة لافتتاح لا يُنسى كونوا جزءًا من اللحظة الأولى لهذه الدورة الاستثنائية».

ومن المنتظر حضور عدد كبير من محبي النجمة داخل المغرب وخارجه حيث ستقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي يعشقها الجمهور ومن المتوقع أيضا أن تغني أغنيات ألبومها الجديد التي هي بصدد طرحه قريبًا.

وتنضم كارمن إلى قائمة الفنانين العالميين والعرب المشاركين في الدورة الـ20 من المهرجان من بينهم ويل سميث وأفرو جاك

وراغب علامة وزياد برجي ونانسي عجرم وغيرهم.

الجدير بالذكر أن كارمن سليمان شاركت لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج «نجوم الغد» لاكتشاف المواهب في نسخته الأولى على قناة «أس بي سي» السعودية إلى جانب فؤاد عبدالواحد وداليا مبارك.