مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرّم أحمد حلمي بجائزة الإنجاز

هوليوود – «القدس العربي»: قرر مهرجان هوليوود للفيلم العربي الاحتفاء بالنجم المصري أحمد حلمي، عبر منحه جائزة الإنجاز خلال دورته الرابعة، التي تُقام في لوس أنجليس من 9 إلى 13 الشهر المقبل في «لوك سينما».

وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان عن موعد التكريم، حيث جاء في منشورها: «»يعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي عن تقديم جائزة (الإنجاز) للسوبر ستار النجم المصري أحمد حلمي خلال الدورة الرابعة من المهرجان، يتقدم المهرجان بجائزته للنجم المصري أحمد حلمي تقديرًا لما قدّمه من أعمال سينمائية متميزة، حيث شارك في أكثر من 50 عملًا سينمائياً».

وأضافت: «وتلقى العديد من الجوائز من مهرجانات محلية ودولية، كما حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر على مستوى مصر والعالم العربي، انضموا إلينا من 9 إلى 13 الشهر المقبل في «لوك سينما»، جليندال، لوس أنجليس، لتنالوا فرصة مقابلة السوبر ستار أحمد حلمي».