مهرجان يبجّل النازيين الجدد رغم حظره في فرنسا

صورة من الأرشيف لرموز نازية كتبت في غرب فرنسا الصيف الماضي- ا ف ب

ليون: نُظم، مساء السبت، قرب مدينة ليون شرقي فرنسا، مهرجان لموسيقى البلاك ميتال يبجّل أيديولوجية النازيين الجدد، مع مشاركة فرقة “غريفلاند” البولندية، في تحدٍ لقرار حظره من السلطات.

أُقيم مهرجان “كول أوف تيرور” في فيزيرونس-كورتان، في 24 شباط/فبراير، وهو تاريخ يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الحزب النازي في ألمانيا عام 1920.

وأكدت السلطات أنها علمت “خلال فترة بعد الظهر أن المكان الذي أقيمت فيه الحفلة هو فيزيرونس-كورتان في إيزير، داخل قاعة أُجّرت لشخص من دون أن تُدرك البلدية سبب التجمّع أو طبيعته”، على ما ذكرت سلطات إيزير، أحد الأقاليم الخمسة التي حُظر فيها المهرجان.

وذكّرت قوات الدرك منظمي المهرجان بأنه محظور، لكنّ هؤلاء “رفضوا احترام القرار”، بحسب بيان سلطات إيزير.

وأقامت قوات الدرك خمس نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية المؤدية إلى البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة، وتبعد أقل من ساعة بالسيارة عن ليون.

ويواجه المنظمون عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها 7500 يورو، بينما يواجه المشاركون في المهرجان غرامة من الدرجة الرابعة، أي غرامة مالية قدرها بضع مئات من اليورو، كحدّ أقصى.

وكان أُعلن عن مشاركة فرقة “غريفلاند” البولندية المعروفة “بأغانيها التي تنطوي على مدح لألمانيا النازية”.

ومُنع المهرجان إلّا في منطقة واحدة، وذلك لأنه “قريب من أيديولوجية النازيين الجدد”، ومن أجل “منع أي إخلال بالنظام العام”، بحسب سلطات إيزير.

(أ ف ب)