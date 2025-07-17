سياسة | دولي

مهلة أوروبية لطهران حتى “نهاية الصيف” للتقدّم نحو اتفاق نووي تحت طائلة إعادة فرض العقوبات الأممية

منذ ساعة واحدة

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باريس: أعلنت باريس أنّ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتّحاد الأوروبي أبلغوا الخميس نظيرهم الإيراني عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتّحدة على بلاده إذا لم تُحرز تقدّما على صعيد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّ الوزراء الأوروبيين أكّدوا للوزير الإيراني عبّاس عراقجي “تصميمهم على استخدام آلية (سناب باك) التي تسمح بإعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران، في حال عدم إحراز تقدّم ملموس” على طريق التوصّل “بحلول نهاية الصيف” إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

(أ ف ب)

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