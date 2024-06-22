مهمة وطنية.. ماذا يفعل وليد الركراكي في مدريد؟

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية مغربية، بأن المدير الفني للمنتخب وليد الركراكي، طار إلى العاصمة الإسبانية مدريد في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لإنجاز ما وُصفت بالمهمة الوطنية العاجلة، التي وقعت على كاهله بتوجيه من قبل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، على أمل أن ينتصر للمنتخب الأولمبي في صدامه الحالي مع إدارة ريال مدريد، بشأن مشاركة النجم براهيم دياز في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من جانبها، علمت منصة “أنا الخبر” من مصادرها داخل جامعة كرة القدم، أن أفضل مدرب في القارة السمراء العام الماضي، سافر بشكل مستعجل إلى إسبانيا أول أمس الخميس، وذلك لإعادة فتح ملف مشاركة دياز مع منتخب الأسود الأولمبي في الأولمبياد، بعد قرار إدارة النادي الميرينغي، بمنع الشاب العشريني من المشاركة مع رجال المدرب طارق السكتيوي في عاصمة الموضة والنور الشهر المقبل، أسوة بما حدث مع الوافد الجديد على أبطال أوروبا وإسبانيا كيليان مبابي.

وجاء في نفس التقرير الخاص، أن المدرب الركراكي، سيبذل كل ما في وسعه لإقناع المسؤولين والجهاز المعاون للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بإعادة النظر في قرار منع براهيم من اللعب في الأولمبياد، من خلال البحث عن حل يرضي كل الأطراف، على إثره يتسلح المنتخب الأولمبي بالنجم العالمي في الأولمبياد، وفي نفس الوقت لا يتأخر عن استعدادات فريقه المدريدي لموسمه الجديد، الذي سينطلق منتصف أغسطس / آب المقبل، بمواجهة أتلانتا في موقعة كأس السوبر الأوروبية.

وتأتي محاولة المدرب الأربعيني مع العملاق المدريدي، قبل أسبوع من إعلان مدرب المنتخب الأولمبي طارق السكتيوي، قائمة الـ18 لاعبا النهائية التي سيعول عليها في الأولمبياد، حيث تؤكد أغلب وسائل المحلية، أن رئيس الجامعة الملكي قد طلب من مدرب الأولمبي، التريث لنهاية يونيو / حزيران الجاري، قبل تحديد اللاعبين الثلاثة الذين سيختارهم من المنتخب الأول، وذلك لتشبث لقجع ومجلسه المعاون ببصيص من الأمل لإقناع الريال بمشاركة دياز في البطولة.

في سياق متصل، تشير أحدث التقارير إلى أن السكتيوي، يُفاضل الآن بين أكثر من نجم من الطراز العالمي، تحسبا لإخفاق محاولة الركراكي الأخيرة مع ريال مدريد، والحديث عن هداف المنتخب والجيل يوسف النصيري، قناص نادي إشبيلية الإسباني، بالإضافة إلى منافسيه في المنتخب الأول سفيان رحيمي وأيوب الكعبي، وذلك بعد استقراره بشكل كبير على الثنائي أشرف حكيمي ونايف أكراد، ضمن الثلاثة الكبار المسموح بمشاركتهم مع كل منتخب.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي المغربي سيفتتح مشواره في الأولمبياد بمواجهة معقدة ضد المنتخب الأرجنتيني في الموافق الـ24 من يوليو / تموز المقبل، وبعدها بثلاثة أيام سيكون على موعد مع المنتخب الأوكراني، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بقمة عربية خالصة أمام المنتخب العراقي يوم 30 من نفس الشهر.