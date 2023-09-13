“مهملات”.. كلمة غائبة عن حياة الأردنية هيا جهاد- (صور)

“لا ترمها فمن الممكن أن نحتاج إليها” جملة صغيرة لكنها تختزل عمق الرسالة التي أرادت الأردنية هيا جهاد إيصالها منذ سنوات، فهي ترفض أن يحوي قاموس حياتها مفردة “مهملات”.

هيا (26 عاماً) شابة لا تتعامل مع المسميّات، فلا شيء تالفا لا يمكن الاستفادة منه عندها، مهما كان نوعه ومادته إذ تقوم بإعادة تدوير أي قطعة بلاستيكية أو ورقية أو غير ذلك، واستخدامها مجددا في جوانب حياتية مختلفة، بعد أن تضيف عليها لمسات فنية متقنة. (الأناضول)