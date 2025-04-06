مهندسة مغربية تحوّل احتفال “ميكروسوفت” في ولاية واشنطن إلى محاكمة للتواطؤ التكنولوجي مع الإبادة في غزة- (فيديو)

الرباط – “القدس العربي”:

تحول حفل الذكرى الخمسين لتأسيس شركة “ميكروسوفت”، الذي أُقيم في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، إلى منصة احتجاج صادمة، بعدما قاطعت المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد خطاب المدير التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان، من أصول سورية.

فبينما كان الأخير يُروج لإنجازات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط حضور كبار مسؤوليها، وقفت ابتهال أمام منصة الاحتفال، ليس لتلقي جائزة أو استعراض إنجاز، بل لتفجير موقف أخلاقي أربك الشركة وأحرج قياداتها أمام العالم. وقالت بجرأة مخاطبة المسؤول ذا الأصول العربية باللغة الإنكليزية: “يداك ملطختان بالدم… وكل إدارة مايكروسوفت متواطئة بسبب استمراركم في تزويد جيش الاحتلال بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والسيرفرات وخدمات Azure لاستخدامها في قتل إخوتنا في غزة منذ أكثر من عام ونصف.”

وأضافت قائلة: “أنتم تتربحون من الجريمة. توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية!”. تلعثم سليمان في الرد، ولم يجد سوى عبارة مرتعشة: “أسمع احتجاجك… شكراً لك”.

ولم تمضِ لحظات حتى تم طرد المهندسة المغربية من القاعة وسط ذهول الحاضرين. لكن الرسالة كانت قد وصلت للعالم، خاصة أن “مايكروسوفت” تُتهم بتوفير خدمات Azure والسيرفرات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة.

ابتهال التي درست هندسة البرمجة في جامعة هارفارد، وتعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة، تنحدر من العاصمة المغربية الرباط، وأسرتها تنتمي لإقليم قلعة السراغنة، مدينة العطاوية (وسط البلاد) تحديداً.

وفي رسالة نشرتها لاحقاً بعد طردها من الحفل، كتبت المهندسة المغربية: “قد يلاحقونني بسبب كلامي، لكن خوفي من هذا الانتقام لا يُقارَن بخوفي من أن أكتشف صباح يوم عادي أن الكود الذي كتبته تسبب في قتل أطفال”.

بعد ذلك، شاركتها الموقف زميلة مغربية ثانية، بالإضافة إلى مهندسة هندية داخل الشركة، عبرتا بدورهما عن رفضهما لاستخدام تقنيات الشركة في دعم الأعمال العسكرية ضد المدنيين في غزة، ما شكّل موقفًا نادرًا داخل “ميكروسوفت”.