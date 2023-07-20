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مهندسة وراثية تكشف عن خصائص “مذهلة” لماء زمزم- (فيديو)

منذ 16 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

جذبت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم.

وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم بالميكروسكوب: “لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة. ماء زمزم غني جدا بالمعادن. يحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم”.

وأضافت: “في الواقع، يوجد 10 أضعاف المعادن في مياه زمزم مقارنة بالمياه المعدنية. له فوائد لكل من الجلد ولأعضاء الجسم.. فوجئت كثيرا بما رأيته شيء لا يصدق”.

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