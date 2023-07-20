مهندسة وراثية تكشف عن خصائص “مذهلة” لماء زمزم- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:
جذبت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم.
وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم بالميكروسكوب: “لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة. ماء زمزم غني جدا بالمعادن. يحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم”.
وأضافت: “في الواقع، يوجد 10 أضعاف المعادن في مياه زمزم مقارنة بالمياه المعدنية. له فوائد لكل من الجلد ولأعضاء الجسم.. فوجئت كثيرا بما رأيته شيء لا يصدق”.
مهندسة وراثية تركية تختبر ماء زمزم تحت المجهر وتُذهل بما رأته#تركيا #زمزم #يني_شفق #ماء #وراثية pic.twitter.com/sC6KhAOzqc
— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 19, 2023