مهندسة وراثية تكشف عن خصائص “مذهلة” لماء زمزم- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

جذبت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم.

وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم بالميكروسكوب: “لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة. ماء زمزم غني جدا بالمعادن. يحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم”.

وأضافت: “في الواقع، يوجد 10 أضعاف المعادن في مياه زمزم مقارنة بالمياه المعدنية. له فوائد لكل من الجلد ولأعضاء الجسم.. فوجئت كثيرا بما رأيته شيء لا يصدق”.