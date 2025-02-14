سياسة | دولي

مهندس خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في حرب غزة

14 - فبراير - 2025

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تل أبيب: نقلت صحيفة معاريف عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال غيورا آيلاند قوله إن “إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في حرب غزة”.

وأضاف آيلاند وهو -مهندس خطة الجنرالات لتهجير شمال غزة- أن هزيمة إسرائيل بحرب غزة يمكن قياسها من خلال معرفة من حقق أهدافه وأي جانب فرض إرادته على الآخر.

وأردف قائلا “بالنظر إلى اتفاق غزة فإن إسرائيل فتحت معبر رفح وانسحبت من نتساريم وآلاف الفلسطينيين عادوا إلى الشمال”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 4:42 م

    لتعلم عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 أن الله لمخططاتهم القذرة بالمرصاد والأصفاد وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية عصابة تل أبيب يا حبيب والأيام بيننا ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

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