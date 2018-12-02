مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين شمالي الضفة

منذ 2 ساعتين
مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين شمالي الضفة

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نابلس: اندلعت، الأحد، مواجهات بين الفلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات على مدخل مدينة نابلس الجنوبي، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم، رشق المتظاهرون القوات بالحجارة.

وأوضح شهود، أن المواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة انطلقت من وسط نابلس، باتجاه حاجز حوارة العسكري جنوبي المدينة، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس.

ولم يبلغ حتى الساعة عن وقوع إصابات.

وخلال الأيام الأخيرة، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عددا من قيادات حركة “فتح” في مدينة القدس، وقررت محكمة اليوم بالإفراج عن عدد منهم. (الأناضول)

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