مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين معارضين بالقدس

القدس: اشتبكت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالأيدي، الاثنين، مع عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة، كانوا في طريقهم إلى مبنى الكنيست (البرلمان) بمدينة القدس الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الشرطة وهم يخلون بالقوة متظاهرين أثناء إغلاقهم شارع قريب من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، القريب من مبنى الكنيست.

كما أظهر مقطع فيديو عددا من المتظاهرين وهم يمشون فوق حاجز وضع في محيط مبنى الكنيست.

وفي الفيديوهات، ظهر عناصر الشرطة وهم يجرون المتظاهرين على الأرض ويبعدونهم بالأيدي.

وقالت القناة 12 العبرية: “اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم (الإثنين) بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين ساروا إلى مبنى الكنيست”.

وأضافت: “اندلعت الاشتباكات التي تصرفت خلالها الشرطة بقوة، بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق قرب مكتب رئيس الوزراء”.

وتابعت: “خلال الاشتباكات، ضربت الشرطة المتظاهرين الجالسين على الطريق وأجلتهم من المنطقة”.

وتزامنت المظاهرات مع عودة الكنيست إلى اجتماعاته بعد عطلة.

وأشارت القناة إلى أن المتظاهرين تجمعوا للاحتجاج ضد الحكومة التي قالوا إنها “تتخلى عن المختطفين (في غزة)، وتصدر أوامر التجنيد الإجباري لجنود الاحتياط، وتخفض رواتب المعلمين”.

ومن جهتها، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “نظم مئات المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو اعتصامًا احتجاجيًا أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس يوم الاثنين”.

وأضافت: “فضّت الشرطة الإسرائيلية الاحتجاج بالقوة، واعتقلت أحد المتظاهرين. ثم توجه المتظاهرون إلى الكنيست”.

ولم يصدر تعليق فوري عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد إسرائيل العديد من الاحتجاجات ضد الحكومة تشمل رفضها وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة ولدفعها مشروع قانون يعفي متدينين يهود من الخدمة العسكرية، ولخطواتها لإقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش، منذ قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)