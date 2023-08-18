مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال بعد اقتحام جنين

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مدينة جنين وعددا من بلداتها شمالي الضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

ونقل شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي نفذ عددا من الاقتحامات في ساعات فجر الجمعة، في مدينة جنين، وبلدات برقين وطوره والشهداء ويعبد في المدينة.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في جنين وبلدات برقين ويعبد، واستخدم الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

ونقل الشهود أن اشتباكا مسلحا وقع بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة برقين.

(الأناضول)