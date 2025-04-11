مواجهات عنيفة بين قوات الأمن السوري وعناصر فيلق كان موالياً لروسيا

أحد أفراد قوات الأمن السورية. درعا. 18 مارس 2025. ا ف ب

دمشق: تشهد مدينة بصرى الشام جنوب سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية وقوات الفيلق الثامن الذي يقوده أحمد العودة، الذي كان مدعوماً من القوات الروسية .

وقالت مصادر مطلعة في محافظة درعا إن “الاشتباكات اندلعت بعد قيام عناصر يتبعون للفيلق الثامن، الذي يقوده العودة، والذي لم ينضم إلى وزارة الدفاع السورية حتى الآن، بعد محاولتهم اعتقال أحمد الدروبي، وهو قيادي سابق في الفيلق انضم إلى وزارة الدفاع السورية، وتم إطلاق نار عليه وأصيب هو وشقيقة وشخص ثالث “.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن “قوات الفيلق الثامن تحاصر الآن مقر الأمن العام في مدينة بصرى، وسط اشتباكات عنيفة، ومحاولة عناصر الفيلق اعتقال أي شخص انضم إلى وزارة الدفاع، وسط حالة حظر تجوال وإطلاق نار كثيف”.

إلى ذلك، قال سكان في مناطق ريف درعا الجنوبي إن أصوات طائرات استطلاع وطائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء مناطق ريف درعا.

وكان العودة يقود “لواء شباب السنة”، وبعد إجراء مصالحات وتسويات، في عام 2018، ودخول روسيا إلى جنوب سوريا، قام بتأسيس الفيلق الثامن وقدمت له القوات الروسية الدعم والتمويل.

(د ب أ)