مواجهات متفرقة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة- (فيديو)

رام الله: اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مواقع متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ووقعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في مدينة بيت لحم (جنوب)، وبلدات بيت دجن وبيتا جنوب محافظة نابلس، وكفر قدوم شرق محافظة قلقيلية (شمال).

وفي بيت لحم، اقتحمت قوة للاحتلال عدة أحياء في المدينة وتمركزت في شوارع رئيسية، بحسب شهود عيان.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال استخدم في المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة بيتا، اندلعت المواجهات عقب تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين الذين أدوا صلاة الجمعة على جبل صبيح، احتجاجا على شرعنة بؤرة “أفيتار” الاستيطانية المقامة على الجبل.

وقال شهود عيان، إن قوات من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيت دجن وكفر قدوم.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلفت الحرب التي تشنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة بدعم أمريكي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)