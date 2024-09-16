 مواجهات مثيرة مع انطلاق بطولة دوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد غدا

عواصم أوروبية : تنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة دوري أوروبا لكرة القدم بشكلها الجديد بعد ست سنوات من التخطيط لها.

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري الأبطال إقامتها بنظام جديد حيث سيشارك 36 فريقا في المسابقة بدلا من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق ثماني مباريات (أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه).

أكبر تغيير ستشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

وتبدأ منافسات البطولة بإقامة ست مباريات غدا الثلاثاء ومثلها بعد غد الأربعاء ومثلها يوم الخميس.

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه غدا الثلاثاء عندما يواجه ضيفه شتوتجارت الألماني.

وستكون هذه هي أول مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ويأمل الريال في أن تكون بدايته مثالية لاسيما وأنه يهدف لأن تكون حملته مثالية بحثا عن التتويج باللقب رقم 16 في تاريخه.

كان الريال تغلب على بوروسيا دورتموند 2 / صف في نهائي النسخة الماضية في حزيران/يونيو.

وسيكون فريق شتوتجارت هو الفريق الألماني السادس عشر المختلف الذي يواجهه الريال في المسابقة.

وكان الريال واجه أربعة أندية من ألمانيا في طريقه إلى لندن الموسم الماضي، حيث لعب ضد يونيون برلين في المجموعات، ولايبزيج في دور الـ16، وبايرن ميونيخ في قبل النهائي.

الأفضلية ستكون للريال خاصة وأنه خسر مباراة واحدة فقط من آخر 21 مباراة واجه فيها فريق ألماني من بينها الفوز في 14 مباراة.

ويدخل الريال، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة بعد تحقيق الفوز 2 / صفر أمام مضيفه ريال سوسيداد، ليعزز الفريق سلسلة مبارياته بدون هزيمة إلى ست مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات.

ولن يكون شتوتجارت منافسا سهلا للريال، خاصة وأنه قدم عروضا مذهلة في الموسم الماضي جعلته يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا) متفوقا على بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

ولم يحقق شتوتجارت أي انتصار في ست مواجهات جمعته بالأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في مباراتين وخسر في أربع، من بينها الخسارة برباعية نظيفة أمام برشلونة في آذار/مارس .2010

ويدخل شتوتجارت اللقاء منتشيا بفوزه 3 / 1 على بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث كان هذا هو انتصاره الأول في الدوري، بعد الخسارة في مباراته الافتتاحية أمام فرايبورج، والتعادل مع ماينز.

وفي لقاء كلاسيكي آخر يلتقي ميلان مع ضيفه ليفربول على ملعب سان سييرو، في مواجهة بين طرفي المباراة النهائية لعامي 2005 و.2007

وسيخوض الفريقان، المتوجان من قبل بلقب البطولة، أول مباراة لهما في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بمدربين جديدين، حيث يقود ليفربول أرني سلوت، فيما يقود ميلان باولو فونسيكا.

يتوجه ليفربول إلى سان سيرو محققا أربعة انتصارات من آخر خمس مباريات خارج أرضه أمام الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، ولكن ليفربول ودع الدوري الأوروبي في الموسم الماضي من دور الثمانية أمام فريق أتالانتا.

كما يدخل الفريق المباراة مهتزا فبعد الفوز في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم دون استقبال أي هدف، خسر ليفربول بشكل محبط صفر / 1 أمام نوتنجهام فورست.

وبينما يعاني ليفربول من أول خسارة هذا الموسم، فإن ميلان تعافى في مباراته الرابعة بالدوري، بعدما حقق أول انتصار له على حساب فينيزيا برباعية نظيفة، حيث كان قد فشل في الحصول على النقاط الكاملة في أي من أول ثلاث مباريات له في الدوري الإيطالي تحت قيادة باولو فونسيكا.

لم يحصد ميلان سوى نقطتين من أول ثلاث مباريات له بالدوري، لكن خلال فترة توقف الدولي تمكن فونسيكا من استعادة توازن الفريق.

ويستضيف عملاق ألمانيا بايرن ميونخ، الذي يشارك للمرة الـ17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، فريق دينامو زغرب على ملعب أليانز أرينا.

وفشل بايرن، المتوج بدوري أبطال أوروبا ست مرات، في حصد أي لقب في الموسم الماضي، لكنه بدأ هذا الموسم بشكل جيد، بينما احتل دينامو زغرب المركز الأول مرة أخرى في كرواتيا.

وظهر بايرن ميونخ في مرحلة المجموعات 17 مرة متتالية، وقد تأهل فيها إلى دور الـ16، ويمتلك سجلا كبيرا في المرحلة الأولى من البطولة.

لم يعرف بايرن الهزيمة في 40 مباراة بدور المجموعات، كما فاز في 17 مباراة متتالية قبل التعادل على أرضه مع كوبنهاجن في الموسم الماضي.

بعد تصدر المجموعة مرة أخرى، تأهل بايرن إلى دور الـ16 ثم الـ8 عبر الفوز على لاتسيو وأرسنال، ليقابل ريال مدريد في قبل النهائي.

كان بايرن قريبا للغاية من الوصول إلى المباراة النهائية ، لكن الفريق الإسباني سجل هدفين في وقت متأخر من الشوط الثاني ليقلب المباراة رأسا على عقب.

وفشل توماس توخيل، مدرب بايرن في الموسم الماضي، في الحصول على اللقب الـ12 على التوالي في الدوري الألماني، وأنهى الموسم في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن وشتوتجارت، وكان هذا هو أقل مركز أنهى فيه بايرن الدوري منذ عام .2011

وقامت إدارة النادي بالتعاقد مع فينسنت كومباني لقيادة وإعادة بناء الفريق، وحتى الآن قاد كومباني بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية بكافة المسابقات.

والتقى دينامو زغرب مع بايرن ميونخ مرتين من قبل في دوري أبطال أوروبا، وكلا المواجهتين وقعتا في عام 2015، وفاز بهما بايرن.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم الثلاثاء أيضا، يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع أيندهوفن الهولندي، ويانج بويز السويسري مع أستون فيلا الإنجليزي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع ليل الفرنسي.

وفي تكرار لنهائي نسخة 2022 / 2023 يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه إنتر ميلان بعد غد الأربعاء في مباراة يبحث فيها إنتر ميلان عن الثأر من هزيمته بهدف نظيف في نهائي البطولة القارية قبل عامين.

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد أن فاز في آخر خمس مباريات له، بما في ذلك أربعة انتصارات متتالية على أرضه كما أن الفريق سجل هدفا واحدا على الأقل في 21 مباراة متتالية ولدى الفريق سجل قوي على أرضه، حيث فاز في 85% من المباريات عندما كان متقدما في الشوط الأول، وهو ما يجعله المرشح الأبرز للفوز.

ولكن إنتر ميلان لن يكون منافسا سهلا لاسيما وأنه سيسعى بكل قوته لرد الاعتبار من هزيمته في المباراة النهائية قبل عامين.

كما أن الفريق الإيطالي لم يخسر في آخر أربع مباريات رسمية له، كما أظهر تنافسا كبيرا في المباريات الأخيرة التي خاضها خارج أرضه.

كما تشهد أيضا مباريات يوم الأربعاء فرق جديدة تشارك للمرة الأولى في البطولة، حيث سيحل جيرونا الإسباني ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة.

ويستضيف بولونيا الإيطالي فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في أول مباراة له في البطولة القارية منذ توديعه الأدوار التمهيدية قبل 60 عاما.

وفي بقية المباريات التي تقام في ذات اليوم يلتقي سبارتا براغ التشيكي مع ريد بول سالزبوج النمساوي، وكلوب بروج البلجيكي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وسلتيك الاسكتلندي مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ويواجه فريقا أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني تحديات جديدة يوم الخميس بعد أن وصلا لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

كانت خسارة باير ليفركوزن الوحيدة في موسمه الأول الكامل الرائع تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو في المباراة النهائية للدوري الأوروبي أمام أتالانتا.

ولكن يعود ليفركوزن الآن إلى دوري أبطال أوروبا لمواجهة مضيفه فينورد الهولندي.

في المقابل يستضيف أتالانتا فريق أرسنال، الذي يفقد جهود قائده مارتن أوديجارد بسبب إصابة في الكاحل مع منتخب النرويج.

كما يتوجه برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، بقيادة نجمه الشاب لامين يامال لمواجهة موناكو.

وفي بقية المباريات، يلعب سرفينا زفيداد الصربي مع بنفيكا البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع لايبزج الألماني ، وستاد بريست الفرنسي مع شتورم غراتس النمساوي.

(د ب أ)