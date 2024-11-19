مواجهات محتدمة بين قوات الاحتلال و«حزب الله» على محور شمع طيرحرفا ـ البياضة وتدمير 3 دبابات

بيروت ـ «القدس العربي»: تصاعدت حدة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل على الجبهة الجنوبية تزامناً مع توسّع القصف الصاروخي للحزب الذي طال تل أبيب مقابل استهداف إسرائيلي لزقاق البلاط والشياح. وكبد الحزب جيش الاحتلال خسائر في الأرواح والممتلكات في ميدان الجنوب في العمق شمال فلسطين المحتلة حيث أكد جيش الاحتلال وقوع حوالي 20 بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة.

وفي المستجدات الميدانية، شنّ الطيران الإسرائيلي فجراً غارة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية من دون سابق إنذار، واعلنت طوارئ الصحة عن سقوط شهيدين في الغارة. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة الشياح، شارع المصبغة ودمّرته ما أدى إلى إصابات متوسطة.

عمليات نوعية للحزب

في المقابل، أعلن «حزب الله» أنه في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء «لبيك ‏يا نصر الله» شنَّ هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية النوعية على نقاط عسكرية حساسة في مدينة تل أبيب».

وقال: شنّينا هجوماً جوياً بسرب من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة «رامات ديفيد» جنوب شرق حيفا».

وأعلن أنه «استهدف محلقة إسرائيلية في أجواء بلدة الطيبة، بالأسلحة المناسبة، وتم إسقاطها في المنطقة».

قصف صاروخي نوعي على تل أبيب وحيفا وقواعد «غليلوت» و«تل حاييم» و«رامات ديفيد» و«الكريوت»

كما استهدف تجمعاً لجنود الاحتلال جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية نوعية، وتجمعاً آخر عند الأطراف الجنوبية لبلدتي البياضة وشمع إضافة إلى منزل يتحصّن فيه جنود العدو ‏عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بصاروخٍ موجّه وأوقعهم بين قتيل وجريح».

وأضاف «الحزب»: «استهدفنا قاعدة غليلوت وهي مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية. وتجمعاً للعدو شرق وجنوب مدينة الخيام» ونفّذ الحزب «هجومًا جويًا بسربٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة «بيت ليد» وهي قاعدة عسكرية تحوي معسكرات تدريب تبعد عن الحدود 90 كلم شرق مدينة نتانيا وأصابت أهدافها بدقة».

كما استهدف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة «كرمئيل» ومدينة صفد ومستوطنة «مرغليوت» وقاعدة «تل حاييم» التي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تل أبيب وتبعد 120 كلم عن الحدود وتجمعاً لجنود إسرائيليين في «المنارة» في الشمال وآخر في مستوطنات «أفيفيم» و«سعسع» و«جعتون» و«المالكية» ومنطقة «الكريوت» شمال حيفا.

مقتل وجرح 4 إسرائيليين

وأسقط «الحزب» مسيّرة إسرائيلية من نوع «هرمز 450» في أجواء بلدة الطيبة بصاروخ أرض جو وشوهدت تحترق وتحدث إعلام عبري عن 10 إصابات بين الجنود منهم اثنان بحالة خطرة.

وعلى المقلب الإسرائيلي، أفادت إذاعة الجيش عن مقتل جندي وجرح 3 آخرين بهجوم لمسيرة داخل الأراضي اللبنانية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 11 جندياً في معارك جنوب لبنان خلال 24 ساعة.

واشار إلى «ان الفرقة 98 تواصل العمل في مواقع عدة في جنوب لبنان حيث دهمت معقلاً مركزياً لـ«حزب الله». وزعم قتل قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لـ«حزب الله» علي توفيق الدويك في كفرجوز. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن سقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة في «كريات شمونة».

وأعلن لاحقاً في المساء، انفجار طائرة مسيرة في منطقة الجليل الأعلى شمالاً، قال جيش الاحتلال كعادته إنه لم تقع إصابات، بعد إطلاقها من لبنان. وقال الجيش في بيان عبر منصة «إكس»: «سقطت طائرة مسيرة دخلت البلاد قادمة من لبنان في منطقة الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات».

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي، ولا وسائل الإعلام العبرية الموقع الدقيق لسقوط الطائرة المسيرة في الجليل الأعلى.

وقبل ذلك بوقت قصير، قال الجيش في بيان: «تفعيل صفارات الإنذار حول تسلل طائرة مسيرة معادية في منطقة الجليل الأعلى، بعد تحديد هدف جوي مشبوه دخل البلاد من لبنان».

إلى ذلك، لا تزال المعارك تدور بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي بين الحين والاخر على محور بلدات شمع، طيرحرفا، البياضة، وسط تعرض المناطق والقرى المذكورة لقصف مدفعي متقطع ولنيران رشاشات الجيش الإسرائيلي الثقيلة. وأفيد عن تدمير واحتراق 3 دبابات للجيش الإسرائيلي في شمع.

وقد قصف الجيش الإسرائيلي بالفوسفور أطراف زبقين والقليلة ومجدل زون في محاولة للتقدم في اتجاه البياضة ومحيط بلدة السماعية.

غارات على الشياح وشعث وقرى جنوبية… ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 14 في المعارك

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على قانا وكفرتبنيت والبيسارية وشبيل في منطقة جزين وعلى دير عامص والخيام والانصارية والغازية ومحرونة وكفررمان ودير انطار وتبنين والبازورية والغندورية وأطراف معروب ودير قانون راس العين والريحان وعدلون حيث دُمّر مبنى من 3 طبقات وتسبب بجرح 7 أشخاص.

ودمّر الطيران الإسرائيلي منازل في كفر رمان ويحمر الشقيف وسط قصف مدفعي طال منطقة علي الطاهر على أطراف بلدة النبطية الفوقا ومجرى نهر الليطاني وخراج ديرميماس واطراف بلدة البياضة والقليلة والمنصوري وجبال البطم في قضاء صور، واستهدفت المدفعية طريق الخيام إبل السقي.

وأغار الطيران الحربي على بلدة باريش مستهدفاً منزلين مما ادى إلى تدميرهما بشكل كامل من دون وقوع اصابات.

وفي بلدة قانا استهدف الطيران الحربي مركزاً للهيئة الصحية الإسلامية وسقط فيه شهيدان. وفي بلدة الشبريحة سُجلت غارة على مبنى حيث سقط شهيد وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة.

وفي بلدة المجادل ادت الغارة الإسرائيلية إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى. وفي بلدة معركة سقط ثلاث ضحايا جراء غارة على منزل. بقاعاً، استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي لبايا وزلايا، واعتدى الطيران غارة على بلدتي شعث ويونين في بعلبك.