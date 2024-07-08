مواجهات مسلحة مع الاحتلال في الضفة الغربية… والمستوطنون يقتحمون «قبر يوسف»

الضفة الغربية – «القدس العربي» : نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمة واعتقال في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية، وكان أبرزها في مدينة نابلس، وذلك بهدف تأمين اقتحام مستوطنين لمنطقة «قبر يوسف»، فيما شيعت جماهير حاشدة جثمان شهيد من مدينة جنين.

ففي نابلس، دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق المدينة من أجل تأمين اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين لمنطقة «قبر يوسف».

وبدأ الاقتحام الإسرائيلي للمدينة من حاجز بيت فوريك، وتخللته اشتباكات مع مقاومين في المنطقة الشرقية لنابلس، حيث اقتحمت حافلات تقل المستوطنين إلى منطقة قبر يوسف.

استهداف قوات الاحتلال

وأفادت مصادر محلية باستهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في بلاطة البلد شرق نابلس.

وقالت «سرايا القدس – كتيبة نابلس» إن مقاتليها خاضوا اشتباكات في المنطقة الشرقية، وأمطروا قوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة.

وأعلنت «كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير» عن الاشتباك مع القوات المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، واستهدافها بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة.

كما أعلنت مجموعات «عرين الأسود» عن التصدي بالرصاص والعبوات مع مجموعات المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمنطقة الشرقية من نابلس.

وأقدمت جرافة إسرائيلية على تخريب الشوارع في محيط قبر يوسف وشارع عمان.

وطاول الاقتحام الإسرائيلي أيضًا قرية عراق التايه شرق نابلس.

تشييع شهيد

وفي مدينة جنين، شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الشاب أحمد رشاد أبو الهيجا، الذي ارتقى أمس الأول متأثرا بإصابته بجروح خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، الجمعة الماضية.

وفي بلدة كفر دان، مسقط رأس الشهيد أبو الهيجا، ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.

وكانت طائرة إسرائيلية مسيّرة قد قصفت مجموعة من الشبان قرب «دوار العودة» في مخيم جنين، حيث استُشهد على إثرها 4 شبان على الفور وأصيب أبو الهيجا بجروح خطيرة حينها، ليعلن استشهاده مساء أمس، عقب اقتحام مدينة جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرانة وفقوعة شرق جنين، واعتقلت مجموعة من المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلة ياسين في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، واعتقلت شابين على الأقل.

وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال شاب من مخيم عقبة جبر في أريحا. وبلغ مجمل عمليات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ حوالي 30 مواطنا، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، وجنين، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وطوباس.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تّخريب وتّدمير منازل المواطنين.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت أكثر من (9580)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وبالتوازي، شنت مجموعات المستوطنين هجمات متفرقة في الضفة الغربية طاولت مواطنين وأراضي ومرافق حيوية.

ففي مدينة رام الله نصب مستوطنون خياما على أراضي المواطنين، في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا جبل «مصطفى العلي» في القرية، ونصبوا خياما، ورفعوا فوقها أعلام دولة الاحتلال، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية في تلك المنطقة.

كما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

هجمات المستوطنين

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة «القبلة» غرب قرية المزرعة الغربية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة «الخربة» في القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سلفيت، أقدم مستوطنون على جرف وتدمير المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، عقب إغلاق البوابة الحديدية.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين من «آرائيل» المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وبرفقة جرافة أقدموا على إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي لسلفيت وتخريب البنية التحتية للطريق وحفرها ووضع مكعبات إسمنتية، وذلك بهدف عرقلة حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج من المدينة.

وأضافوا أنه لاحقا تمت إعادة فتح البوابة الحديدية، لكن بقيت البنية التحتية للطريق مدمرة بشكل واسع بحيث يصعب على المركبات أن تسلكها.

يشار إلى أن المستوطنين قاموا عدة مرات خلال الأيام الماضية بإغلاق البوابة وتدمير البنية التحتية.

ويعتبر المدخل الشمالي لمدينة سلفيت الطريق الرئيسي الذي يصل المدينة بباقي القرى وبلدات المحافظة وباقي محافظات الوطن.

وصعد المستوطنون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين. ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران / يونيو، درست سلطات الاحتلال 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة منها 39 مخططاً في مستعمرات الضفة و44 في القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها رعوية، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل وقلقيلية، وفي الوقت ذاته شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استعمارية في الضفة، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.