مواجهات مصيرية للأندية القطرية خارج الأرض في دوري أبطال آسيا

الدوحة: ستكون الأندية القطرية الثلاثة: السد والريان والغرافة، أمام اختبارات قوية ومواجهات مصيرية خارج أرضها ، في الجولة السادسة من منافسات مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025/2024.

ومع دخول البطولة في مراحلها الحاسمة بتبقي ثلاث جولات فقط على نهاية منافسات دور المجموعات، والدخول في الأدوار الإقصائية، يسعى الثلاثي القطري لتعزيز حظوظه في التأهل من خلال تحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة، في ظل تقارب فارق النقاط ما بين المركز الثاني عشر والأخير الذي يحتله فريق العين الإماراتي، وحتى المركز السادس الذي يحتله فريق الريان القطري برصيد 4 نقاط.

ورغم النتائج غير المرجوة التي حققتها الفرق القطرية في الجولة الأخيرة بالذات على أرضها، لكنها تأمل في التعويض بهذه الجولة.

البداية ستكون مع الريان الذي سيواجه فريق الوصل الإماراتي غدا الإثنين على ملعب استاد زعبيل في دبي.

يحتل الريان المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وحيد وتعادل، مقابل ثلاث هزائم. ويتساوى في نفس رصيد النقاط مع استقلال طهران الإيراني ومواطنه الغرافة لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

فيما يحتل الوصل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وهو الأقرب للحاق بالثلاثي المتأهل سلفا الأهلي والهلال والنصر من السعودية، من خلال المستويات والنتائج المميزة التي قدمها في البطولة حتى الآن بالفوز في ثلاث مباريات مقابل تعادل وخسارة واحدة فقط.

ولن تكون مهمة الريان سهلة على الإطلاق في مواجهة الوصل على ملعبه ووسط جماهيره. وسيكون المدرب القطري يونس علي أمام اختبار صعب للغاية من أجل العودة بنتيجة إيجابية، لذلك سيحاول إيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم.

وتعادل الريان في الجولة الماضية على أرضه ووسط جماهيره أمام بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 1/ 1 بعد أن أضاع الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى.

ويعول الفريق على تألق الثلاثي المحترف المصري محمود حسن تريزيغيه، والمغربي أشرف بن شرقي، والبرازيلي روجر غيديس من أجل هز شباك الوصل.

في المباراة الثانية، سيخرج السد القطري لمواجهة النصر السعودي في اللقاء المقرر الإثنين على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في واحدة من أقوى لقاءات هذه الجولة.

النصر تأهل رسميا للدور المقبل بفوزه الأخير على الغرافة القطري في استاد البيت المونديالي بنتيجة 3 /1، فيما يمتلك السد فرصة كبيرة لحسم تأهله خاصة أنه يحتل المركز الخامس في الترتيب برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات، ولا يزال لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

وتعادل السد مع الهلال في الجولة الماضية على ملعبه باستاد جاسم بن حمد. ويريد أن يعود بنتيجة إيجابية أيضا أمام النصر للاقتراب بقوة من حسم بطاقة العبور للدور ثمن النهائي.

ويقدم السد مع مدربه الإسباني فيليكس سانشيز مستويات مميزة هذا الموسم، مع الحالة الفنية الرائعة التي يعيشها نجمه الأول ونجم الكرة القطرية أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا والمرشح لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مهاجم في العالم، ورغم غياب مهاجمه البرتغالي موخيكا للإصابة، إلا أن الفريق لديه باولو أوتافيو الذي تألق وسجل هدف التعادل أمام الهلال في الجولة الماضية، ويعول عليه سانشيز لهز شباك النصر أيضا.

ولن تكون مهمة الغرافة القطري سهلة عندما يواجه الهلال على ملعب المملكة أرينا بعد غد الثلاثاء في واحدة من أقوى مواجهات الجولة.

ودائما ما تكون مباريات الغرافة مع الهلال سواء في الدوحة أو في الرياض تنافسية وحافلة بالإثارة والندية.

ورغم أن المباراة تبدو تحصيل حاصل بالنسبة لزعيم الأندية السعودية الذي حسم تأهله بوصوله للنقطة 13، إلا أنه يتطلع لصدارة الترتيب حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أهلي جدة المتصدر.

من جانبه، يحتل الغرافة المركز الثامن وهو آخر المراكز المؤهلة للدور المقبل، حيث يمتلك 4 نقاط من انتصار وحيد وتعادل مقابل 3 هزائم كان آخرها أمام النصر السعودي.

ويريد الغرافة أن يتجنب أي تعثر جديد في ظل مطاردة بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، لكي لا يفقد فرصته في التأهل.

الفريق سيفتقد في لقاء الهلال لجهود مدافعه السنغالي سيدو ساني بعد تعرضه للطرد في مباراة النصر، وسيحاول المدرب البرتغالي للغرافة بيدرو مارتينيز تعويضه والاعتماد على أسلوب دفاعي قوي للتصدي لهجوم الهلال الخطير، والخروج على الأقل بنقطة ستكون أشبه بفوز من معقل الهلال في الرياض.

(د ب أ)