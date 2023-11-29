مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا

أريحا: قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر، في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا من عدة محاور وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت في وسطه، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة تخللها إطلاق الاحتلال الرصاص الحي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

(وكالات)