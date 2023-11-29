سياسة | عربي | فلسطين

مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا

29 - نوفمبر - 2023

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أريحا: قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر، في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا من عدة محاور وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت في وسطه، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة تخللها إطلاق الاحتلال الرصاص الحي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 29, 2023 الساعة 4:10 ص

    اللهم عجل بزوال عصابة الشر التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸✌️🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 29, 2023 الساعة 4:11 ص

    تحية للعرين تحية لجنين وتحية لبلاطة وتحية لأريحا وعقبة جبر وتحية لنابلس وتحية لحوارة و تحية لطوكرم و وطوباس والقدس الشرقية وكل أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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  3. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 29, 2023 الساعة 6:01 ص

    اللهم انصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة في الضفة الغربية يا عينيا التي ستدحر عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸✌️🔥

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