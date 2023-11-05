مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله: اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية، ليل السبت/الأحد، مناطق متفرقة بالضفة الغربية ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات الآخرين بحالات اختناق”.

وفي محافظة رام الله، “أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بلعين، وقرية عابود”.

واقتحمت القوات مدينة جنين وداهمت عدة منازل فيها واعتقلت من الحي الشرقي الأسير المحرر محمد شهاب الصانوري من منزله، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال في الحي، كما اقتحمت حي المراح بالمدينة.

كما اعتقلت القوات شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم، فيما اعتقلت شابا آخر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد إطلاقها الرصاص على السيارة التي كان يستقلها.

وفي مدينة نابلس، أصيب ثلاثة شبان برصاص إسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية للمدينة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، معظمهم من الأطفال والنساء.

(الأناضول)