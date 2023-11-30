مواجهة بين نشطاء “كود بينك” والسيناتور ماركو روبيو في مجلس الشيوخ بشأن غزة وحماس- (فيديو وتسجيل صوتي)

واشنطن- “القدس العربي”: واجه متضامنون مع فلسطين السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) يوم الثلاثاء بشأن عدم دعوته لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وصرخ نشطاء من مجموعة “كود بينك” في قاعات مجلس الشيوخ ” سيناتور روبيو، هل ستدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة؟، وفقاً لمقطع فيديو نُشر على إمس، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر.

We encountered Senator Rubio today. He wants Israel to keep bombing Gaza until "they destroy every element of Hamas." He doesn't get it: Bombing creates MORE resistance. There will never be peace in Israel until there is justice for Palestinians. I respond with a video… pic.twitter.com/8i9fhapyyp — Medea Benjamin (@medeabenjamin) November 30, 2023

ورد روبيو المعروف بدعمه للاحتلال الإسرائيلي “لا، لن أفعل، بل على العكس”.

وسأل روبيو عما إذا كان هناك من يصور التفاعل. “أريدكم يا رفاق أن تفهموا هذا: أريدهم أن “يدمروا” كل عنصر في حماس يمكنهم الوصول إليه. هؤلاء الأشخاص (..) شريرة ارتكبوا جرائم مروعة، وآمل أن تنشروا ذلك يا رفاق”.

وحدث التفاعل في قاعات الكونجرس، بحسب المنشور.

وقد تم نشر الفيديو بواسطة الناشطة في “كود بينك”، ميديا ​​بنيامين.

وتصف “كود بينك” نفسها بأنها “منظمة شعبية نسوية تعمل على إنهاء الحرب والإمبريالية الأمريكية، ودعم مبادرات السلام وحقوق الإنسان، وإعادة توجيه الموارد إلى الرعاية الصحية والتعليم والوظائف الخضراء وغيرها من البرامج التي تؤكد الحياة”.

وكتبت بنيامين في تعليق بالفيديو: “لقد التقينا بالسيناتور روبيو اليوم”. فهو يريد أن تستمر إسرائيل في قصف غزة حتى “‘يدمروا” كل عنصر في حماس’. إنه لا يفهم الأمر: القصف يخلق المزيد من المقاومة. لن يكون هناك سلام في إسرائيل ما لم تتحقق العدالة للفلسطينيين”.

ونشر روبيو، أيضاً، تسجيلاً صوتياً لنفس التفاعل يوم الأربعاء.