مواجهة بين نشطاء “كود بينك” والسيناتور ماركو روبيو في مجلس الشيوخ بشأن غزة وحماس- (فيديو وتسجيل صوتي)

واشنطن- “القدس العربي”: واجه متضامنون مع فلسطين السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) يوم الثلاثاء بشأن عدم دعوته لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وصرخ نشطاء من مجموعة “كود بينك” في قاعات مجلس الشيوخ ” سيناتور روبيو، هل ستدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة؟، وفقاً لمقطع فيديو نُشر على إمس، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر.

We encountered Senator Rubio today. He wants Israel to keep bombing Gaza until "they destroy every element of Hamas." He doesn't get it: Bombing creates MORE resistance. There will never be peace in Israel until there is justice for Palestinians. I respond with a video… pic.twitter.com/8i9fhapyyp

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) November 30, 2023