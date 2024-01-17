 مواجهة عربية خالصة بين الإمارات وفلسطين في كأس أمم آسيا

الدوحة: سيكون ملعب ستاد الجنوب” في الوكرة، شاهدا على مواجهة عربية خالصة بين المنتخبين الإماراتي والفلسطيني، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ويسعى المنتخب الإماراتي إلى حجز مقعده بشكل مبدئي في دور الـ16 من المسابقة، من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب هونغ كونغ 3/ 1.

على الجانب الآخر، سيحاول المنتخب الفلسطيني الحفاظ على حظوظه في المجموعة، وهو الذي خسر في الجولة الأولى بنتيجة 1/ 4، أمام إيران.

ويدخل المنتخب الإماراتي المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز على هونغ كونغ، ورغم أن الفريق مر ببعض المواقف الصعبة في المواجهة الأولى، إلا أنه نجح في الحفاظ على الفوز حتى الدقائق الأخيرة ليحصل على أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

وبقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، عرف المنتخب الإماراتي جيدا كيف يحصل على النقاط الثلاث في مواجهة شهدت تعرض مرماه لعدة تهديدات خاصة في الشوط الثاني، لكن المواجهة المقبلة أمام فلسطين ستكون مختلفة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير للمنتخب الملقب بـ”الفدائي” بالإضافة إلى طبيعة المواجهات العربية الخالصة في البطولة الآسيوية.

ويرى المدرب البرتغالي أن على فريقه أن يقرر مصيره بنفسه، حيث أوضح في تصريحات عقب الفوز في المباراة الأولى على هونغ كونغ، أن الفوز هو من يقرر مصير الفرق، مشددا على ضرورة تحقيقه من أجل ضمان بلوغ دور الـ16.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على خدمات حارسه المخضرم خالد عيسى، بالإضافة إلى ثنائي الوصل فابيو ليما وكايو، مع وجود المهاجم سلطان الأميري، كما أن علي مبخوت، الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي والذي تواجد في المباراة الأولى على مقاعد البدلاء، سيكون ضمن الحسابات في مواجهة فلسطين.

وعلى الجانب الآخر، عانى منتخب فلسطين من صعوبات عديدة في المباراة الأولى أمام إيران، ووجد نفسه خاسرا بثلاثة أهداف نظيفة في 38 دقيقة فقط، قبل أن يسجل هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكنه استقبل هدفا رابعا في الشوط الثاني.

وربما كانت النتيجة مرشحة للارتفاع في ظل الضغط الإيراني المتواصل، لكن مكرم دبوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، يرى أن فارق الإمكانيات كان عاملا حاسما في تلك الخسارة الثقيلة.

ووعد دبوب في تصريحات بعد الخسارة أمام إيران، بمعالجة الأخطاء والعمل عليها قبل مواجهة الإمارات، مشيرا إلى أنها ستكون مباراة مصيرية سيحسم من خلالها وضع فريقه في المسابقة، إما بالحفاظ على أماله في التأهل أو توديع المنافسات مبكرا.

وتكمن أهمية الفوز بالنسبة للمنتخب الإماراتي، في الوصول إلى النقطة السادسة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة، حيث من المتوقع أن تكون تلك المباراة حاسمة في صراع الصدارة في حال فوز الفريق الإيراني على هونغ كونغ في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يرغب منتخب فلسطين في ترك انطباع جيد حتى ولو تأكد مغادرته للبطولة، وهو ما سيسعى إليه في مواجهة الإمارات.

(د ب أ)