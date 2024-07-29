مواجهة في معتقل «سديه تيمان» وبن غفير يصف معذبي الأسرى بالأبطال

القدس -«القدس العربي»: تحوّل تحقيق تجريه الشرطة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى صدام بين الأجنحة الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية وسلطات سجن “سديه تيمان” سيىء السمعة.

فقد تظاهر إسرائيليون بينهم وزراء ونواب في الكنيست، أمس، تضامنا مع جنود متهمين بتعذيب أسير فلسطيني من غزة في سجن سديه تيمان سيىء الصيت في إسرائيل. وكان الجنود يواجهون عناصر الشرطة العسكرية التي كانت آتية لاعتقالهم.

وعلق وزير الأمن القومي عضو الكنيست إيتمار بن غفير على الحادثة فكتب في حسابه على منصة “أكس” “مشهد ضباط الشرطة العسكرية وهم يأتون لاعتقال أفضل أبطالنا في سديه تيمان ليس أقل من مخزٍ!”.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، كشفت هيئة البث العبرية النقاب عن أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة، لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة حتى في فتحة الشرج، ما استدعى فتح الشرطة العسكرية تحقيقا.